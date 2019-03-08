У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття





Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис написав на своїй



«Викопали яму 0,5х4 метри, у ній - цікавий шар з цеглою та керамікою XVI-XVIII століть», – йдеться у дописі.



Олександр Котис зазначив, що на роботи попередньо отримали ордер, але згідно з погодженням, вони мусять проводитися з дотриманням законодавства і за обов'язкового археологічного нагляду.



«Наразі роботи зупинені, складений акт, представник заповідника пояснив виконавцю робіт вимоги законодавства. Відділ охорони ОДА про ситуацію поінформований», – написав начальник відділу охорони культурної спадщини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля будинку на вулиці Данила Галицького, 22, що у Старому місті, намагалися прокласти каналізацію без археологічного нагляду.Про це начальник відділу охорони культурної спадщининаписав на своїй сторінці у Facebook.«Викопали яму 0,5х4 метри, у ній - цікавий шар з цеглою та керамікою XVI-XVIII століть», – йдеться у дописі.Олександр Котис зазначив, що на роботи попередньо отримали ордер, але згідно з погодженням, вони мусять проводитися з дотриманням законодавства і за обов'язкового археологічного нагляду.«Наразі роботи зупинені, складений акт, представник заповідника пояснив виконавцю робіт вимоги законодавства. Відділ охорони ОДА про ситуацію поінформований», – написав начальник відділу охорони культурної спадщини.

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