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У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття

У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
У Луцьку біля будинку на вулиці Данила Галицького, 22, що у Старому місті, намагалися прокласти каналізацію без археологічного нагляду.

Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис написав на своїй сторінці у Facebook.

«Викопали яму 0,5х4 метри, у ній - цікавий шар з цеглою та керамікою XVI-XVIII століть», – йдеться у дописі.

Олександр Котис зазначив, що на роботи попередньо отримали ордер, але згідно з погодженням, вони мусять проводитися з дотриманням законодавства і за обов'язкового археологічного нагляду.

«Наразі роботи зупинені, складений акт, представник заповідника пояснив виконавцю робіт вимоги законодавства. Відділ охорони ОДА про ситуацію поінформований», – написав начальник відділу охорони культурної спадщини.


У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття

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Теги: Старе місто, Луцьк, Олександр Котис, розкопки, культура, історія
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