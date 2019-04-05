У Нововолинську подешевшає ціна на опалення та гарячу воду





Про це йдеться



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», сьогодні, 2 січня 2020 року, міський голова підписав розпорядження «Про перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів».



Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» доручили проводити перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання для споживачів протягом опалювального періоду 2019/20, починаючи із нарахувань за грудень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську для споживачів зменшать вартість за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», сьогодні, 2 січня 2020 року, міський голова підписав розпорядження «Про перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів».Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» доручили проводити перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання для споживачів протягом опалювального періоду 2019/20, починаючи із нарахувань за грудень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію