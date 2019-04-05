У Нововолинську подешевшає ціна на опалення та гарячу воду
Сьогодні, 19:47
У Нововолинську для споживачів зменшать вартість за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», сьогодні, 2 січня 2020 року, міський голова підписав розпорядження «Про перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів».
Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» доручили проводити перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання для споживачів протягом опалювального періоду 2019/20, починаючи із нарахувань за грудень.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», сьогодні, 2 січня 2020 року, міський голова підписав розпорядження «Про перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів».
Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» доручили проводити перерахунок плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання для споживачів протягом опалювального періоду 2019/20, починаючи із нарахувань за грудень.
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