У Ковелі провели масштабні святкові змагання для дітей

Степана Івахіва «Патріоти Волині».



Їхнє гасло співзвучне з олімпійським: головне не перемога, а участь. Та завзятості юних спортсменів могли позаздрити і куди більш серйозні турніри. Додали настрою дітям і солодкі новорічні подарунки від благодійного фонду «Патріоти Волині», – пишуть на



Тут все, як на великих турнірах: парад учасників, урочиста мелодія гімну, напутні слова перед стартом.



«Народний депутат України Степан Івахів багато робить саме для розвитку дитячого спорту», - зауважив на відкритті змагань директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк: «У Ковелі підтвердженням тому є збудовані за кошти благодійного фонду народного депутата спортивні об'єкти. Нещодавно ми з вами відкривали ще один, вже 5-ий міський стадіон, збудований на території фізкультурно-оздоровчого центру «Спорт для всіх». Можна згадати також відремонтований зал борцівських єдиноборств та ігрові столи, які наш фонд закупив для розвитку настільного тенісу в місті. Це і реконструкція спортивної зали комплексної ДЮСШ імені Євгена Кондратовича, де традиційно відбуваються «Веселі старти». А цього року ми придбали для спортшколи багатофункціональний силовий тренажер, який покращить підготовку спортсменів. Тож, нехай сьогодні перемагає сильніший, а діти завжди будуть здоровими та усміхненими».



Спринтерський біг, різноманітні види метання та командні естафети: з першого ж конкурсу стає зрозуміло: аби стати кращим у «Веселих стартах» — доведеться попітніти.



«Найбільш цікаво було проходити крізь гімнастичні обручі. Це прикольно», - ділиться враженнями Даниїл Поступний: «Ми з друзями займаємося волейболом, але тут багато дітей і з інших секцій. Перемогти буде непросто».







Загалом же в комплексній ДЮСШ імені Євгена Кондратовича займаються майже півтисячі юнаків та дівчат. До їхніх послуг — 9 спортивних секцій, де заняття ведуть досвідчені та успішні тренери.



Поряд з Назаром на змаганнях виступає і чемпіонка області, призерка першості України з легкої атлетики Дарина Кравчук. А от її подруга — Вероніка Тверда обрала для себе волейбол. Але сьогодні всі вони — команда «Веселих стартів», яка прагне перемогти.







Та й як тут не старатися, коли на трибунах - найпалкіші вболівальники!



«Прийшли підтримати своїх доньок — Даринку та Марину», - каже подружжя Леоніда та Інни Сидорчуків: «Треба було бачити, з яким нетерпінням вони чекали на ці старти! Для дітей це - подія. Та й ми з таким азартом вболіваємо, що важко всидіти на трибуні. Велике спасибі організаторам змагань».







Людмила Романчук прийшла на «Веселі старти» підтримати онуків.



«Я ніби сама там бігаю, заряджаюсь адреналіном». - ділиться враженнями бабуся: «Старша онука - Олександра займається в спортшколі вже 5 років. А її менша сестричка тільки-но почала тренуватися у великому басейні. Бабуся ходить з ними на всі змагання, підтримує. Та я не лише за своїх вболіваю - за всіх діток переживаю».







Такі змагання ще й наочна пропозиція для інших дітей долучитися до занять спортом. Як це вже зробив 19-річний Юра Романюк: неповносправний юнак у «Веселих стартах» здобув свою найбільшу перемогу - над собою: «Взагалі-то я займаюсь плаванням. Але сьогодні бігав, хоч мені це й не легко далося... Про спортивну школу в мене найкращі спогади: тут у мене багато друзів».







Майже увесь час в русі з дітьми на ігровому майданчику і директорка комплексної ДЮСШ, заслужений тренер України і майстер спорту з легкої атлетики Олена Клімашевська: «Дуже вдячна нашим багаторічним друзям та партнерам з благодійного фонду народного депутата України Степана Івахіва «Патріоти Волині» за організацію та підтримку таких змагань. Мені здається, радісні очі та дитячі посмішки досить промовисто свідчать: для того, аби подарувати дітям щастя, дорослим іноді треба зовсім небагато».







А в додаток до гарного настрою переможці «Веселих стартів» отримали почесні грамоти та солодкі новорічні подарунки від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад сотню вихованців комплексної ДЮСШ імені Євгена Кондратовича зібрали новорічні «Веселі старти». Змагання традиційно відбулися під патронатом благодійного фонду«Патріоти Волині».Їхнє гасло співзвучне з олімпійським: головне не перемога, а участь. Та завзятості юних спортсменів могли позаздрити і куди більш серйозні турніри. Додали настрою дітям і солодкі новорічні подарунки від благодійного фонду «Патріоти Волині», – пишуть на сайті фонду.Тут все, як на великих турнірах: парад учасників, урочиста мелодія гімну, напутні слова перед стартом.«Народний депутат України Степан Івахів багато робить саме для розвитку дитячого спорту», - зауважив на відкритті змагань директор благодійного фонду «Патріоти Волині»: «У Ковелі підтвердженням тому є збудовані за кошти благодійного фонду народного депутата спортивні об'єкти. Нещодавно ми з вами відкривали ще один, вже 5-ий міський стадіон, збудований на території фізкультурно-оздоровчого центру «Спорт для всіх». Можна згадати також відремонтований зал борцівських єдиноборств та ігрові столи, які наш фонд закупив для розвитку настільного тенісу в місті. Це і реконструкція спортивної зали комплексної ДЮСШ імені Євгена Кондратовича, де традиційно відбуваються «Веселі старти». А цього року ми придбали для спортшколи багатофункціональний силовий тренажер, який покращить підготовку спортсменів. Тож, нехай сьогодні перемагає сильніший, а діти завжди будуть здоровими та усміхненими».Спринтерський біг, різноманітні види метання та командні естафети: з першого ж конкурсу стає зрозуміло: аби стати кращим у «Веселих стартах» — доведеться попітніти.«Найбільш цікаво було проходити крізь гімнастичні обручі. Це прикольно», - ділиться враженнями: «Ми з друзями займаємося волейболом, але тут багато дітей і з інших секцій. Перемогти буде непросто».Загалом же в комплексній ДЮСШ імені Євгена Кондратовича займаються майже півтисячі юнаків та дівчат. До їхніх послуг — 9 спортивних секцій, де заняття ведуть досвідчені та успішні тренери.Поряд з Назаром на змаганнях виступає і чемпіонка області, призерка першості України з легкої атлетикик. А от її подруга —обрала для себе волейбол. Але сьогодні всі вони — команда «Веселих стартів», яка прагне перемогти.Та й як тут не старатися, коли на трибунах - найпалкіші вболівальники!«Прийшли підтримати своїх доньок —та», - каже подружжята: «Треба було бачити, з яким нетерпінням вони чекали на ці старти! Для дітей це - подія. Та й ми з таким азартом вболіваємо, що важко всидіти на трибуні. Велике спасибі організаторам змагань».прийшла на «Веселі старти» підтримати онуків.«Я ніби сама там бігаю, заряджаюсь адреналіном». - ділиться враженнями бабуся: «Старша онука -займається в спортшколі вже 5 років. А її менша сестричка тільки-но почала тренуватися у великому басейні. Бабуся ходить з ними на всі змагання, підтримує. Та я не лише за своїх вболіваю - за всіх діток переживаю».Такі змагання ще й наочна пропозиція для інших дітей долучитися до занять спортом. Як це вже зробив 19-річний: неповносправний юнак у «Веселих стартах» здобув свою найбільшу перемогу - над собою: «Взагалі-то я займаюсь плаванням. Але сьогодні бігав, хоч мені це й не легко далося... Про спортивну школу в мене найкращі спогади: тут у мене багато друзів».Майже увесь час в русі з дітьми на ігровому майданчику і директорка комплексної ДЮСШ, заслужений тренер України і майстер спорту з легкої атлетики: «Дуже вдячна нашим багаторічним друзям та партнерам з благодійного фонду народного депутата України Степана Івахіва «Патріоти Волині» за організацію та підтримку таких змагань. Мені здається, радісні очі та дитячі посмішки досить промовисто свідчать: для того, аби подарувати дітям щастя, дорослим іноді треба зовсім небагато».А в додаток до гарного настрою переможці «Веселих стартів» отримали почесні грамоти та солодкі новорічні подарунки від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».

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