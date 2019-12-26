Волинянин взимку назбирав грибів у лісі
Сьогодні, 15:32
Житель міста Рожище Федір Покидько похизувався дивовижною зимовою знахідкою – у січні чоловік знайшов їстівні гриби у лісі.
Світлину із зображенням зелениць він розмістив на своїй сторінці у facebook, - пише Район.Рожище.
«З Новим роком, грибнички. 2 січня 2020», – коротко підписав фото чоловік.
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Світлину із зображенням зелениць він розмістив на своїй сторінці у facebook, - пише Район.Рожище.
«З Новим роком, грибнички. 2 січня 2020», – коротко підписав фото чоловік.
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