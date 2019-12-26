Волинянин взимку назбирав грибів у лісі

Федір Покидько похизувався дивовижною зимовою знахідкою – у січні чоловік знайшов їстівні гриби у лісі.



Світлину із зображенням зелениць він розмістив на своїй сторінці у facebook, - пише



«З Новим роком, грибнички. 2 січня 2020», – коротко підписав фото чоловік.





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