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Волинянин взимку назбирав грибів у лісі

Волинянин взимку назбирав грибів у лісі
Житель міста Рожище Федір Покидько похизувався дивовижною зимовою знахідкою – у січні чоловік знайшов їстівні гриби у лісі.

Світлину із зображенням зелениць він розмістив на своїй сторінці у facebook, - пише Район.Рожище.

«З Новим роком, грибнички. 2 січня 2020», – коротко підписав фото чоловік.

Волинянин взимку назбирав грибів у лісі

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Теги: гриби, січень
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