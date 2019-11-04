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Вбивство чоловіка у Луцьку: деталі злочину. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Вбивство чоловіка у Луцьку: деталі злочину. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку в районі цукрового заводу сьогодні, 2 січня, сталося вбивство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Наразі ж у секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі трагедії.

Зокрема, розповіли, що підозрюваному у нанесенні смертельних ножових поранень – 39 років. Його вже затримали. Це – раніше судимий житель Донецької області.

Убитому ж було 53 роки. Він – житель Луцька. Летальна різанина відбулася за місцем його проживання.

Патрульна поліція додає, до поліції зателефонував 48-річний житель обласного центру, який повідомив, що візуально знайомий за місцем проживання під час сварки наніс смертельне ножове порання його братові, 53-річному жителю Луцька. Зловмисник з місця пригоди втік.

На місце події, по вулиці Куделі, миттєво прибули три екіпажі патрульних.

Як розповіли їм очевидці події, четверо чоловіків розпивали алкогольні напої. Далі між ними виник конфлікт, під час якого один з учасників наніс ножове поранення іншому в район грудної клітки. Виявилось, що воно було смертельним. Зловмисник втік з місця події.
Поспілкувавшись з очевидцями, заявником і сусідом, поліцейські прийняли рішення обстежити прилеглу територію. Інші патрульні охороняли місце події та встановлювали детальні обставини. Також прибули й медики, які констатували смерть потерпілого.

«Приблизно за півгодини, на вулиці Корольова, в ході оперативно-розшукових заходів, ми помітили чоловіка, який підходив по орієнтуванню. На нього вказали і інші двоє очевидців події. Особу затримали і доставили на місце вбивства. Далі працювала слідчо-оперативна група», - розповідає патрульний поліцейський Дмитро.

Як повідомляє сектор комунікації ГУНП, після оголошення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Фото патрульних, які затримали підозрюваного у вбивстві.


Вбивство чоловіка у Луцьку: деталі злочину. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: вбивство, Луцьк, ножове поранення
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Коментарі 2
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Амністію "данєцкім" і "асаблівий статус"...
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Донецькі прокацапські бандити можуть вбивати -обмін гарантований .
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