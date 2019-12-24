На Волині сапери знищили 8 мінометних мін часів минулої війни
Сьогодні, 17:16
На Волині сапери ДСНС знешкодили 15 боєприпасів часів минулої війни, знайдених Старовижівському районі та Ковелі.
Так, 15 вибухонебезпечних предметів, серед яких - 7 артилерійських снарядів та 8 мінометних мін, знищили в установленому порядку, - пише ДСНС України у Волинській області.
Волинянам нагадують, що боєприпаси, які залишилися на місці боїв Другої світової війни, залишаються небезпечними і через понад 70 років з моменту завершення бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 15 вибухонебезпечних предметів, серед яких - 7 артилерійських снарядів та 8 мінометних мін, знищили в установленому порядку, - пише ДСНС України у Волинській області.
Волинянам нагадують, що боєприпаси, які залишилися на місці боїв Другої світової війни, залишаються небезпечними і через понад 70 років з моменту завершення бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині сапери знищили 8 мінометних мін часів минулої війни
Сьогодні, 17:16
У новорічну ніч у Ковелі згорів піднавіс з 5-ма тоннами сіна
Сьогодні, 17:07
Медіа