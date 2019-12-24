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На Волині сапери знищили 8 мінометних мін часів минулої війни

На Волині сапери знищили 8 мінометних мін часів минулої війни
На Волині сапери ДСНС знешкодили 15 боєприпасів часів минулої війни, знайдених Старовижівському районі та Ковелі.

Так, 15 вибухонебезпечних предметів, серед яких - 7 артилерійських снарядів та 8 мінометних мін, знищили в установленому порядку, - пише ДСНС України у Волинській області.

Волинянам нагадують, що боєприпаси, які залишилися на місці боїв Другої світової війни, залишаються небезпечними і через понад 70 років з моменту завершення бойових дій.


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Теги: сапери, боєприпаси
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