На Волині сапери знищили 8 мінометних мін часів минулої війни





Так, 15 вибухонебезпечних предметів, серед яких - 7 артилерійських снарядів та 8 мінометних мін, знищили в установленому порядку, - пише ДСНС України у Волинській області.



Волинянам нагадують, що боєприпаси, які залишилися на місці боїв Другої світової війни, залишаються небезпечними і через понад 70 років з моменту завершення бойових дій.





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