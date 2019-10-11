вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі»

У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі»
У Луцьку просять забезпечити нічне підсвічування пам'яток і території Старого міста.

Про це йдеться у петиції Юрія Горбача до місцевої влади.

За його словами, навіть в період новорічних свят історична частина Луцька тоне в пітьмі. На переконання Юрія Горбача, у місті відсутній ґрунтовний і послідовний підхід до підсвічування пам'ятних і важливих для міста об'єктів.

"У європейських містах організовують та проводять нічні екскурсії. Бо нічне місто з гарною підсвіткою та освітленням може виглядати зовсім інакше, ніж в денну пору. В Луцьку це неможливо, бо немає що показувати – навіть основні пам'ятки або підсвічуються дуже убого, незбалансовано, або не підсвічуються взагалі", - зауважує автор петиції.

Гарне і якісне підсвічування пам'яток архітектури, пам'ятників, додатково зацікавлюватиме туристів, сприятиме розвитку туризму в місті, зауважує Юрій Горбач.

Відтак, він просить розробити положення про підсвічування усіх пам'яток національного та місцевого значення, пам'ятників та знакових для міста споруд, території ДІКЗ "Старий Луцьк". А після напрацювання положення провести необхідне технічне оснащення об'єктів, при потребі – із залученням експертів, дизайнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старе місто, Луцьк, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку судили злодія-«домушника»
Сьогодні, 16:46
У Польщі затримали українця, чий дрон впав на дах костелу в Кракові
Сьогодні, 16:36
У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі»
Сьогодні, 16:35
У Ковелі провели масштабні святкові змагання для дітей
Сьогодні, 16:27
У Ківерцівському районі знайшли тіло 17-річного хлопця
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста
11 жовтень, 2019, 13:10
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
Сьогодні, 13:59
Лучани просять зупинку на одній із вулиць Лучани просять зупинку на одній із вулиць
19 грудень, 2019, 02:21
Лучани просять відновити маршрутку №26а Лучани просять відновити маршрутку №26а
18 грудень, 2019, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку судили злодія-«домушника»
Сьогодні, 16:46
 0
У Польщі затримали українця, чий дрон впав на дах костелу в Кракові
Сьогодні, 16:36
 0
У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі»
Сьогодні, 16:35
 0
У Ковелі провели масштабні святкові змагання для дітей
Сьогодні, 16:27
 0
У Ківерцівському районі знайшли тіло 17-річного хлопця
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8