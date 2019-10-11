У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі»





Про це йдеться у Юрія Горбача до місцевої влади.



За його словами, навіть в період новорічних свят історична частина Луцька тоне в пітьмі. На переконання Юрія Горбача, у місті відсутній ґрунтовний і послідовний підхід до підсвічування пам'ятних і важливих для міста об'єктів.



"У європейських містах організовують та проводять нічні екскурсії. Бо нічне місто з гарною підсвіткою та освітленням може виглядати зовсім інакше, ніж в денну пору. В Луцьку це неможливо, бо немає що показувати – навіть основні пам'ятки або підсвічуються дуже убого, незбалансовано, або не підсвічуються взагалі", - зауважує автор петиції.



Гарне і якісне підсвічування пам'яток архітектури, пам'ятників, додатково зацікавлюватиме туристів, сприятиме розвитку туризму в місті, зауважує Юрій Горбач.



Відтак, він просить розробити положення про підсвічування усіх пам'яток національного та місцевого значення, пам'ятників та знакових для міста споруд, території ДІКЗ "Старий Луцьк". А після напрацювання положення провести необхідне технічне оснащення об'єктів, при потребі – із залученням експертів, дизайнерів.

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