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Покарали чоловіка, який через «Устилуг» хотів провезти майже сто кілограмів сухого молока

Покарали чоловіка, який через «Устилуг» хотів провезти майже сто кілограмів сухого молока
Пасажир віз з Польщі в Україну майже 100 кілограмів сухого молока через «зелений коридор».

Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт Володимира-Волинського «Княжий Град».

Товар намагалися провезти через пункт пропуску «Устилуг» митного поста «Володимир-Волинський».

Пасажир автомобіля Volkswagen не задекларував 62 упаковки сухого молока загальною вагою 99,2 кг та вартістю 11 867,07 гривень. Цим порушив порядок проходження митного контролю.

За невдалу спробу перевезення товару пасажир сплатить штраф у розмірі 1700 гривень, а понад 99 кілограмів сухого молока конфіскують у дохід держави.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Устилуг, контрабанда, суд
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