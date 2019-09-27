У Луцьку судили злодія-«домушника»
Сьогодні, 16:46
Квартирний злодій понад три роки проведе за ґратами.
Зазначається, що неодноразово судимий уже лучанин із серпня 2018 року перебував під адміністративним наглядом, - інформує пресслужба прокуратури області.
Йому було заборонено виїжджати з Луцька і навіть виходити із помешкання з 22.00 до 06.00. Попри це він самовільно залишив місце проживання, з вересня 2018 року не з`являвся на реєстрацію до відділу поліції, а в березні 2019 року вчинив дві крадіжки у Луцьку.
Проникнувши в оселі через вікно, зловмисник викрав побутову техніку (міксер, блендер, праску тощо – на загальну суму понад 13 тис. грн) та здав у ломбард.
Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил адміністративного нагляду та крадіжках із проникненням у житло, приєднав йому до покарання невідбуту його частину за попереднім вироком та остаточно до відбуття призначив три роки та один місяць позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
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Зазначається, що неодноразово судимий уже лучанин із серпня 2018 року перебував під адміністративним наглядом, - інформує пресслужба прокуратури області.
Йому було заборонено виїжджати з Луцька і навіть виходити із помешкання з 22.00 до 06.00. Попри це він самовільно залишив місце проживання, з вересня 2018 року не з`являвся на реєстрацію до відділу поліції, а в березні 2019 року вчинив дві крадіжки у Луцьку.
Проникнувши в оселі через вікно, зловмисник викрав побутову техніку (міксер, блендер, праску тощо – на загальну суму понад 13 тис. грн) та здав у ломбард.
Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил адміністративного нагляду та крадіжках із проникненням у житло, приєднав йому до покарання невідбуту його частину за попереднім вироком та остаточно до відбуття призначив три роки та один місяць позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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