У Луцьку судили злодія-«домушника»

Квартирний злодій понад три роки проведе за ґратами.Зазначається, що неодноразово судимий уже лучанин із серпня 2018 року перебував під адміністративним наглядом, - інформує пресслужба прокуратури області.Йому було заборонено виїжджати з Луцька і навіть виходити із помешкання з 22.00 до 06.00. Попри це він самовільно залишив місце проживання, з вересня 2018 року не з`являвся на реєстрацію до відділу поліції, а в березні 2019 року вчинив дві крадіжки у Луцьку.Проникнувши в оселі через вікно, зловмисник викрав побутову техніку (міксер, блендер, праску тощо – на загальну суму понад 13 тис. грн) та здав у ломбард.Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил адміністративного нагляду та крадіжках із проникненням у житло, приєднав йому до покарання невідбуту його частину за попереднім вироком та остаточно до відбуття призначив три роки та один місяць позбавлення волі.Головне фото - ілюстративне.