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Волинянину, який до смерті побив батька, «світить» до 15 років тюрми

Волинянину, який до смерті побив батька, «світить» до 15 років тюрми
Судитимуть за вбивство батька 36-річного мешканця села Колона Іваничівського району.

Про це інформує прес-служба поліції Волинської області.

Нагадаємо, що увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік у рідній оселі побив до смерті свого 62-річного батька.

Нині його обвинувачують у вчиненні цього злочину, він перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.




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Теги: вбивство, Волинь батько
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