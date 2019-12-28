Волинянину, який до смерті побив батька, «світить» до 15 років тюрми
Сьогодні, 17:37
Судитимуть за вбивство батька 36-річного мешканця села Колона Іваничівського району.
Про це інформує прес-служба поліції Волинської області.
Нагадаємо, що увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік у рідній оселі побив до смерті свого 62-річного батька.
Нині його обвинувачують у вчиненні цього злочину, він перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це інформує прес-служба поліції Волинської області.
Нагадаємо, що увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік у рідній оселі побив до смерті свого 62-річного батька.
Нині його обвинувачують у вчиненні цього злочину, він перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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