У новорічну ніч у Ковелі згорів піднавіс з 5-ма тоннами сіна
Сьогодні, 17:07
1 січня 2020 року в 00:12 хвилин рятувальникам надійшов виклик з села Рокитниця Ковельського району, де горіла господарська споруда.
Про це повідомляє "Ковельpost" з посиланням на міськрайвідділ УДСНС України у Волинській області
Вогонь знищив дерев'яний піднавіс та 5 тонн тюкованого сіна.
Причину займання встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Ковельpost" з посиланням на міськрайвідділ УДСНС України у Волинській області
Вогонь знищив дерев'яний піднавіс та 5 тонн тюкованого сіна.
Причину займання встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині сапери знищили 8 мінометних мін часів минулої війни
Сьогодні, 17:16
У новорічну ніч у Ковелі згорів піднавіс з 5-ма тоннами сіна
Сьогодні, 17:07
У Луцьку судили злодія-«домушника»
Сьогодні, 16:46
Медіа