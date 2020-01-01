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У новорічну ніч у Ковелі згорів піднавіс з 5-ма тоннами сіна

У новорічну ніч у Ковелі згорів піднавіс з 5-ма тоннами сіна
1 січня 2020 року в 00:12 хвилин рятувальникам надійшов виклик з села Рокитниця Ковельського району, де горіла господарська споруда.

Про це повідомляє "Ковельpost" з посиланням на міськрайвідділ УДСНС України у Волинській області

Вогонь знищив дерев'яний піднавіс та 5 тонн тюкованого сіна.

Причину займання встановлюють.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, піднавіс, сінно
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