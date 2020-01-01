У новорічну ніч у Ковелі згорів піднавіс з 5-ма тоннами сіна





Про це повідомляє



Вогонь знищив дерев'яний піднавіс та 5 тонн тюкованого сіна.



Причину займання встановлюють.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 січня 2020 року в 00:12 хвилин рятувальникам надійшов виклик з села Рокитниця Ковельського району, де горіла господарська споруда.Про це повідомляє "Ковельpost" з посиланням на міськрайвідділ УДСНС України у Волинській областіВогонь знищив дерев'яний піднавіс та 5 тонн тюкованого сіна.Причину займання встановлюють.

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