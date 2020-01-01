В Україні відтермінували кримінальну відповідальності за п’яне кермування





Відповідний закон №321-IX був підтриманий Радою та підписаний президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2019 року, - пише



Попередньо в Україні планували впровадити кримінальну відповідальність за п’яне кермування від 1 січня 2020 року. Це передбачав закон 7279-д, який покликаний розділити поняття кримінального правопорушення та кримінального проступку. Саме під останню категорію має підпадати кермування у нетверезому вигляді.



Після ухвалення нового закону №321-IX п’яних водіїв почнуть притягати до кримінальної відповідальності лише від 1 липня 2020 року. Таке відтермінування пояснюють тим, що не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ.



До того часу таке порушення вважатиметься адміністративним та, як і раніше, тягнутиме за собою штраф у розмірі 10,2 тис. грн та позбавлення права керування на певний період.



Вже від 1 липня в Кримінальному кодексі України з’явиться нова стаття 286-1 щодо кермування у нетверезому стані. Зокрема, передбачається штраф порушникам від 17 до 32 тисяч грн і позбавлення права кермувати авто на строк до трьох років. У разі повторного правопорушення штраф складатиме до 51 тисячі грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.



Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон щодо накладення штрафів на власників паливних авто за паркування на місцях для електрокарів. Він передбачає, що екологічні авто повинні почати отримувати зелені держномери.

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