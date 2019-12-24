Скільки волинян отримуватимуть підвищену пенсію. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Кривчук начальник управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду Волинської області, - йдеться у сюжеті



Нинішнє підвищення пенсій стосується 52 тисяч 111 волинян. До цієї категорії пенсіонерів належить лучанка Євгенія Паламарчук.



“Пенсія дуже низька, треба людям за щось жити. Яка у вас пенсія?- 1600. Це мінімальна”, - каже пенсіонерка Євгенія Паламарчук.



“Мені нічого. У мене 2005 гривень. Піднімуть знову до рівня, у кого менше як мінімальна, то 100 чи 30 гривень добавлять. То й усе підвищення. Це те, що я читаю, а так не цікавилася у пенсійному”, - розповідає пенсіонерка Неля Степанюк.



“У мене майже мінімальна – десь 2 тисячі неповних. Цікавимося, але де взяти, коли економіка не працює, але сподіваємося щось буде на краще. – Скільки маєте років трудового стажу?- 40 років", - зазначає пенсіонер Леонід Осауленко.



Мінімальна пенсія збільшиться до 1889 гривень і 20 копійок, розповів Суспільному начальник управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду області Віктор Кривчук. До перерахунку розмір мінімальної пенсії становив 1638 грн. Кожному пенсіонеру перерахунок зроблений автоматично і сума збільшення різна, залежно від матеріалів пенсійної справи.



Начальник управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду області Віктор Кривчук каже: мінімальний розмір пенсійних виплат встановлюється на рівні 40 % мінімальної заробітної плати. Із 1 січня 2020-го року збільшено розмір мінімальної заробітної плати, відповідно, автоматизованим способом такий перерахунок здійснено для 52 тисяч 11 мешканців нашої області.



Він зауважує, середній розмір підвищення склав 97 гривень 63 копійки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2020 року збільшився мінімальний розмір пенсій. Це стосується осіб, які досягли 65-ти років, не працюють і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків.Про це розповівначальник управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду Волинської області, - йдеться у сюжеті "Суспільного". Нинішнє підвищення пенсій стосується 52 тисяч 111 волинян. До цієї категорії пенсіонерів належить лучанка“Пенсія дуже низька, треба людям за щось жити. Яка у вас пенсія?- 1600. Це мінімальна”, - каже пенсіонерка Євгенія Паламарчук.“Мені нічого. У мене 2005 гривень. Піднімуть знову до рівня, у кого менше як мінімальна, то 100 чи 30 гривень добавлять. То й усе підвищення. Це те, що я читаю, а так не цікавилася у пенсійному”, - розповідає пенсіонерка“У мене майже мінімальна – десь 2 тисячі неповних. Цікавимося, але де взяти, коли економіка не працює, але сподіваємося щось буде на краще. – Скільки маєте років трудового стажу?- 40 років", - зазначає пенсіонерМінімальна пенсія збільшиться до 1889 гривень і 20 копійок, розповів Суспільному начальник управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду області Віктор Кривчук. До перерахунку розмір мінімальної пенсії становив 1638 грн. Кожному пенсіонеру перерахунок зроблений автоматично і сума збільшення різна, залежно від матеріалів пенсійної справи.Начальник управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду області Віктор Кривчук каже: мінімальний розмір пенсійних виплат встановлюється на рівні 40 % мінімальної заробітної плати. Із 1 січня 2020-го року збільшено розмір мінімальної заробітної плати, відповідно, автоматизованим способом такий перерахунок здійснено для 52 тисяч 11 мешканців нашої області.Він зауважує, середній розмір підвищення склав 97 гривень 63 копійки.

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