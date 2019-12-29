Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 січня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -2…-1 градуса, удень підніметься до +2…+4. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -2…-1 градуса, удень підніметься до +2…+4. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Нідерланди офіційно відмовилися від назви Голландія
Сьогодні, 20:30
Цього року українським вчителям планують підвищити зарплату
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 січня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині побили поліцейського: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 19:55
У Нововолинську подешевшає ціна на опалення та гарячу воду
Сьогодні, 19:47
Медіа