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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -2…-1 градуса, удень підніметься до +2…+4. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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