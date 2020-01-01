Волинянин отримав серйозну травму голови під час запуску салютів: чоловік – у реанімації





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Встановили, під час запуску салютів 29-річний чоловік отримав тяжкі травми голови та в подальшому був доставлений до реанімаційного відділення Ковельської ЦРЛ.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження).



Загалом в новорічну ніч до Любомльського відділу поліції надійшло 16 звернень громадян, що здебільшого були пов’язані з побутовими конфліктами внаслідок надмірного вживання спиртних напоїв. За вказаними повідомленнями працівники поліції провели відповідну перевірку та прийняли рішення в порядку ЗУ «Про звернення громадян» та складені адміністративні протоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському районі у новорічну ніч місцевий житель був доставлений в реанімаційне відділення лікарні через необережне поводження з піротехнічними засобами.Про це повідомляє Любомльський відділ поліції на сторінці у Facebook.Встановили, під час запуску салютів 29-річний чоловік отримав тяжкі травми голови та в подальшому був доставлений до реанімаційного відділення Ковельської ЦРЛ.За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження).Загалом в новорічну ніч до Любомльського відділу поліції надійшло 16 звернень громадян, що здебільшого були пов’язані з побутовими конфліктами внаслідок надмірного вживання спиртних напоїв. За вказаними повідомленнями працівники поліції провели відповідну перевірку та прийняли рішення в порядку ЗУ «Про звернення громадян» та складені адміністративні протоколи.

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