Волинянин отримав серйозну травму голови під час запуску салютів: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 18:49
У Любомльському районі у новорічну ніч місцевий житель був доставлений в реанімаційне відділення лікарні через необережне поводження з піротехнічними засобами.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції на сторінці у Facebook.
Встановили, під час запуску салютів 29-річний чоловік отримав тяжкі травми голови та в подальшому був доставлений до реанімаційного відділення Ковельської ЦРЛ.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження).
Загалом в новорічну ніч до Любомльського відділу поліції надійшло 16 звернень громадян, що здебільшого були пов’язані з побутовими конфліктами внаслідок надмірного вживання спиртних напоїв. За вказаними повідомленнями працівники поліції провели відповідну перевірку та прийняли рішення в порядку ЗУ «Про звернення громадян» та складені адміністративні протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції на сторінці у Facebook.
Встановили, під час запуску салютів 29-річний чоловік отримав тяжкі травми голови та в подальшому був доставлений до реанімаційного відділення Ковельської ЦРЛ.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження).
Загалом в новорічну ніч до Любомльського відділу поліції надійшло 16 звернень громадян, що здебільшого були пов’язані з побутовими конфліктами внаслідок надмірного вживання спиртних напоїв. За вказаними повідомленнями працівники поліції провели відповідну перевірку та прийняли рішення в порядку ЗУ «Про звернення громадян» та складені адміністративні протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Покарали чоловіка, який через «Устилуг» хотів провезти майже сто кілограмів сухого молока
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 3 січня
Сьогодні, 19:00
Волинянин отримав серйозну травму голови під час запуску салютів: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 18:49
Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля
Сьогодні, 18:33
Скільки волинян отримуватимуть підвищену пенсію. ВІДЕО
Сьогодні, 18:05
Медіа