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Найкращі світові хіти: у Луцьку виступить відомий скрипаль-віртуоз. ВІДЕО

Найкращі світові хіти: у Луцьку виступить відомий скрипаль-віртуоз. ВІДЕО
У Луцьку 24 січня у драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбудеться масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом Олександром Божиком у супроводі потужного рок-оркестру.

Початок о 19:00 годині.

Світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів – усе це органічно поєдналося в неймовірно-енергетичному музичному шоу, яке занесли до «Книги Рекордів України»!

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоумен, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етномузика. Суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

Скрипаль-віртуоз Олександр Божик у супроводі великого рок-оркестру виконує Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інші композиції відомих музикантів.

Квитки онлайн можна купити за цим посиланням.






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Теги: Луцьк, концерт, скрипаль
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