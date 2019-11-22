На Волині 18-річний хлопець ножем порізав односельчанина





Про це повідомляє



Так, о 01:20 годині до Іваничівського відділення поліції поступило повідомлення від жителя села Щенятин про те, що біля місцевого магазину в ході словесного конфлікту односельчанин ножем наніс тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівої руки.



Дільничні офіцери поліції та поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу, котра спричинила тілесні ушкодження. Ним виявився 18-річний житель села Щенятин.



Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Іваничівщині 1 січня вночі біля магазину побилися односельчани. Один із них отримав тілесні ушкодження ножем.Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції на сторінці у Facebook.Так, о 01:20 годині до Іваничівського відділення поліції поступило повідомлення від жителя села Щенятин про те, що біля місцевого магазину в ході словесного конфлікту односельчанин ножем наніс тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівої руки.Дільничні офіцери поліції та поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу, котра спричинила тілесні ушкодження. Ним виявився 18-річний житель села Щенятин.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію