На Волині 18-річний хлопець ножем порізав односельчанина
Сьогодні, 19:39
На Іваничівщині 1 січня вночі біля магазину побилися односельчани. Один із них отримав тілесні ушкодження ножем.
Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції на сторінці у Facebook.
Так, о 01:20 годині до Іваничівського відділення поліції поступило повідомлення від жителя села Щенятин про те, що біля місцевого магазину в ході словесного конфлікту односельчанин ножем наніс тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівої руки.
Дільничні офіцери поліції та поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу, котра спричинила тілесні ушкодження. Ним виявився 18-річний житель села Щенятин.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції на сторінці у Facebook.
Так, о 01:20 годині до Іваничівського відділення поліції поступило повідомлення від жителя села Щенятин про те, що біля місцевого магазину в ході словесного конфлікту односельчанин ножем наніс тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівої руки.
Дільничні офіцери поліції та поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу, котра спричинила тілесні ушкодження. Ним виявився 18-річний житель села Щенятин.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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