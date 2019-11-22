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На Волині 18-річний хлопець ножем порізав односельчанина

На Волині 18-річний хлопець ножем порізав односельчанина
На Іваничівщині 1 січня вночі біля магазину побилися односельчани. Один із них отримав тілесні ушкодження ножем.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції на сторінці у Facebook.

Так, о 01:20 годині до Іваничівського відділення поліції поступило повідомлення від жителя села Щенятин про те, що біля місцевого магазину в ході словесного конфлікту односельчанин ножем наніс тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівої руки.

Дільничні офіцери поліції та поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу, котра спричинила тілесні ушкодження. Ним виявився 18-річний житель села Щенятин.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Іваничівський район, конфлікт
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