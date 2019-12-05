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У місті на Волині побили поліцейського: чоловіка госпіталізували

У місті на Волині побили поліцейського: чоловіка госпіталізували
У Камені-Каширському, на площі Культури, невідомі побили працівника поліції.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася 1 січня близько 6 ранку, проте до правоохоронних органів повідомлення про побиття надійшло лише 2 січня близько 16 години від чергового лікаря.

Чоловік 1996 року народження був доставлений у приймальне відділення з тяжкими тілесними ушкодженнями. Як виявилося, постраждалий – працівник поліції, а саме слідчий Камінь-Каширського відділу поліції. Чоловік отримав забій голови, численні гематоми та забій м’яких тканин шийного відділу хребта.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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Теги: Камінь-Каширський район, побиття поліцейського
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