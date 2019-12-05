У місті на Волині побили поліцейського: чоловіка госпіталізували





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Подія трапилася 1 січня близько 6 ранку, проте до правоохоронних органів повідомлення про побиття надійшло лише 2 січня близько 16 години від чергового лікаря.



Чоловік 1996 року народження був доставлений у приймальне відділення з тяжкими тілесними ушкодженнями. Як виявилося, постраждалий – працівник поліції, а саме слідчий Камінь-Каширського відділу поліції. Чоловік отримав забій голови, численні гематоми та забій м’яких тканин шийного відділу хребта.



Наразі всі деталі події встановлюються.

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