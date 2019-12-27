Камінь-Каширська районна лікарня залишиться без денного стаціонару





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«НКП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» наразі перебуває на етапі реформування. І я добре вивчила це питання. Ми проводимо зміни, як цього вимагає нормативна база Національної служби здоров’я. Переконана, денний стаціонар – не питання вторинної ланки», – пояснила головний лікар Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло.



«Денний стаціонар – не компетенція медицини первинної ланки», – заперечував і головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Соловей.



Головний лікар Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло розповіла, що у процесі реформування ще важко зрозуміти, як функціонуватиме, зокрема, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня у Камені-Каширському. Важко тому, що Національна служба здоров’я України чітко не сформулювала відповідей на питання, які виникають. Але певні вимоги таки є.



«Ми вже працюємо над зміною структури лікарні. Проводимо так звану оптимізацію. Все це для того, аби у 2020-му році можна було підписати договір з Національною службою здоров’я. У наших нормативних документах МОЗ прописано, який об’єм вторинної допомоги ми зобов’язані будемо надавати. Відповідно до них і було прийняте рішення, зокрема, про закриття денного стаціонару. Тож з нового року такого окремого відділення у нашій ЦРЛ не буде. Однак не потрібно з цього робити проблему. Сподіваємося, що з часом все стане на свої місця», – заспокоює Людмила Адамівна.



За словами головного лікаря, наразі у центральній районній лікарні відбувається багато змін. Будуть ліквідовані ліжка акушерсько-гінекологічного профілю при жіночій консультації, об’єднають тепарпевтичне відділення із кардіологічним. Створюється окремий новий відділ професійного прибирання і дезінфекції. Ліквідовується пральня, а ті послуги, які вона надавала, тепер замовлятимуть у Ковелі. Поряд з цим розширюватиметься приймальне відділення. До речі, в ньому передбачається мала операційна, травмпункт, УЗД-кабінет. У майбутньому там, можливо, буде забезпечуватися перебування хворого день-два для з’ясування обставин. Таким чином це відділення готується до надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог для лікарні інтенсивного лікування першого рівня. Відтак під час ось такої реорганізації вимальовуються і нові підходи щодо надання послуг денного стаціонару.



«Обговорюється можливість забезпечення у кожному діючому відділенні наявності ліжок для денного перебування. На мою думку, така практика була б логічною. Тоді пацієнти отримували б послугу не лише з неврологічним профілем, як зазвичай було до цього. Втім, якщо обговорювати ситуацію, коли сімейний лікар робить призначення ліків, застосування яких неможливе без допомоги медперсоналу, то це, звичайно, питання до медиків первинної ланки. На такі випадки у них має бути денний стаціонар, де б надавалася кваліфікована медична допомога, наприклад, при гострих та загострених хронічних захворюваннях. І перед хворими не повинно навіть поставати питання: хто ж мені зробить внутрішньовенну ін’єкцію, яку призначив лікар? Або ж лікарі первинки, враховуючи відсутність у них денного стаціонару, повинні одразу направляти пацієнтів до вузькопрофільних лікарів», – пояснює Людмила Потягайло.



За словами головного лікаря, реформування/формування первинної ланки уже відбулося, а тому нормативні документи, які б передбачали це, повинні бути. Разом з тим вимоги щодо функціонування вторинної ланки остаточно ще не напрацьовані. Зокрема, Національна служба здоров’я ще не встановила тарифи на медичні послуги. А відтак медзаклади вторинної ланки ще не мають остаточних орієнтирів подальшої роботи.



Тобто цілком ймовірно, що вагому роль у вирішенні цього питання відіграватиме саме фінансування. Для первинної ланки воно передбачене з урахуванням кількості укладених декларацій. А для вторинної ланки скоріш за все будуть виділяти кошти за кількістю наданих послуг. Виходячи з цього, можна зрозуміти, що надання послуги «лікування у денному стаціонарі» медикам первинки окремо не оплачують. Тим не менше, у сільських амбулаторіях така послуга надається. Зрештою і в Камінь-Каширській амбулаторії її могли б надавати. Однак, як зазначає головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Соловей, це – рудимент радянської системи.



«Мета трансформації медичної галузі – збереження, зміцнення та відновлення здоров’я громадян. І задля цього ми повинні перейти від лікування до профілактики захворювань, – переконаний Ігор Петрович.



А тому він вважає, що лікування у денному стаціонарі не є обов’язком первинної ланки медицини. Мовляв, цього конкретно не передбачено і у вимогах до первинної медичної допомоги, розроблених на основі наказу МОЗ України, які відповідають чинним нормам договорів закладів, що надають первинну медичну допомогу. До речі, зауважимо, що ще у 2017 році у положеннях про сімейну медицину в структурі і штаті амбулаторії таки передбачалася наявність палат для денного перебування хворих.



Та поряд з цим знаходимо інформацію про функціонування відділень денного стаціонару у деяких медзакладах, приміром, при «Луцькому центрі первинної медичної допомоги». На сесії районної ради говорилося про те, що його існування стало можливим, зокрема, і завдяки фінансовій підтримці місцевих органів самоврядування. Тобто, якщо вже для Каменя-Каширського настільки потрібен денний стаціонар, то міська рада теж може долучитися до вирішення цього питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширській райлікарні з нового року перестане діяти денний стаціонар.Про це пише «Полісся».«НКП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» наразі перебуває на етапі реформування. І я добре вивчила це питання. Ми проводимо зміни, як цього вимагає нормативна база Національної служби здоров’я. Переконана, денний стаціонар – не питання вторинної ланки», – пояснила головний лікар Камінь-Каширської ЦРЛ«Денний стаціонар – не компетенція медицини первинної ланки», – заперечував і головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Соловей.Головний лікар Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло розповіла, що у процесі реформування ще важко зрозуміти, як функціонуватиме, зокрема, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня у Камені-Каширському. Важко тому, що Національна служба здоров’я України чітко не сформулювала відповідей на питання, які виникають. Але певні вимоги таки є.«Ми вже працюємо над зміною структури лікарні. Проводимо так звану оптимізацію. Все це для того, аби у 2020-му році можна було підписати договір з Національною службою здоров’я. У наших нормативних документах МОЗ прописано, який об’єм вторинної допомоги ми зобов’язані будемо надавати. Відповідно до них і було прийняте рішення, зокрема, про закриття денного стаціонару. Тож з нового року такого окремого відділення у нашій ЦРЛ не буде. Однак не потрібно з цього робити проблему. Сподіваємося, що з часом все стане на свої місця», – заспокоює Людмила Адамівна.За словами головного лікаря, наразі у центральній районній лікарні відбувається багато змін. Будуть ліквідовані ліжка акушерсько-гінекологічного профілю при жіночій консультації, об’єднають тепарпевтичне відділення із кардіологічним. Створюється окремий новий відділ професійного прибирання і дезінфекції. Ліквідовується пральня, а ті послуги, які вона надавала, тепер замовлятимуть у Ковелі. Поряд з цим розширюватиметься приймальне відділення. До речі, в ньому передбачається мала операційна, травмпункт, УЗД-кабінет. У майбутньому там, можливо, буде забезпечуватися перебування хворого день-два для з’ясування обставин. Таким чином це відділення готується до надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог для лікарні інтенсивного лікування першого рівня. Відтак під час ось такої реорганізації вимальовуються і нові підходи щодо надання послуг денного стаціонару.«Обговорюється можливість забезпечення у кожному діючому відділенні наявності ліжок для денного перебування. На мою думку, така практика була б логічною. Тоді пацієнти отримували б послугу не лише з неврологічним профілем, як зазвичай було до цього. Втім, якщо обговорювати ситуацію, коли сімейний лікар робить призначення ліків, застосування яких неможливе без допомоги медперсоналу, то це, звичайно, питання до медиків первинної ланки. На такі випадки у них має бути денний стаціонар, де б надавалася кваліфікована медична допомога, наприклад, при гострих та загострених хронічних захворюваннях. І перед хворими не повинно навіть поставати питання: хто ж мені зробить внутрішньовенну ін’єкцію, яку призначив лікар? Або ж лікарі первинки, враховуючи відсутність у них денного стаціонару, повинні одразу направляти пацієнтів до вузькопрофільних лікарів», – пояснює Людмила Потягайло.За словами головного лікаря, реформування/формування первинної ланки уже відбулося, а тому нормативні документи, які б передбачали це, повинні бути. Разом з тим вимоги щодо функціонування вторинної ланки остаточно ще не напрацьовані. Зокрема, Національна служба здоров’я ще не встановила тарифи на медичні послуги. А відтак медзаклади вторинної ланки ще не мають остаточних орієнтирів подальшої роботи.Тобто цілком ймовірно, що вагому роль у вирішенні цього питання відіграватиме саме фінансування. Для первинної ланки воно передбачене з урахуванням кількості укладених декларацій. А для вторинної ланки скоріш за все будуть виділяти кошти за кількістю наданих послуг. Виходячи з цього, можна зрозуміти, що надання послуги «лікування у денному стаціонарі» медикам первинки окремо не оплачують. Тим не менше, у сільських амбулаторіях така послуга надається. Зрештою і в Камінь-Каширській амбулаторії її могли б надавати. Однак, як зазначає головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Соловей, це – рудимент радянської системи.«Мета трансформації медичної галузі – збереження, зміцнення та відновлення здоров’я громадян. І задля цього ми повинні перейти від лікування до профілактики захворювань, – переконаний Ігор Петрович.А тому він вважає, що лікування у денному стаціонарі не є обов’язком первинної ланки медицини. Мовляв, цього конкретно не передбачено і у вимогах до первинної медичної допомоги, розроблених на основі наказу МОЗ України, які відповідають чинним нормам договорів закладів, що надають первинну медичну допомогу. До речі, зауважимо, що ще у 2017 році у положеннях про сімейну медицину в структурі і штаті амбулаторії таки передбачалася наявність палат для денного перебування хворих.Та поряд з цим знаходимо інформацію про функціонування відділень денного стаціонару у деяких медзакладах, приміром, при «Луцькому центрі первинної медичної допомоги». На сесії районної ради говорилося про те, що його існування стало можливим, зокрема, і завдяки фінансовій підтримці місцевих органів самоврядування. Тобто, якщо вже для Каменя-Каширського настільки потрібен денний стаціонар, то міська рада теж може долучитися до вирішення цього питання.

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