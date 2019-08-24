Застосували детектор брехні: волинянка зізналася у жорстокому вбивстві





Про це Шацький край



Удень 29 липня 2018 року у поліцію надійшло повідомлення про смерть 40-річного мешканця села Ставок Турійського району. Співмешканка померлого від ножового поранення у серце чоловіка стверджувала, що він наклав на себе руки, адже уже неодноразово погрожував так вчинити.



Лише застосувавши детектор брехні, слідчі з’ясували, як насправді розгорталися події.



Того дня у нетверезої жінки виник конфлікт зі співмешканцем, який також перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Сварка переросла в бійку, зрештою жінка схопила ніж та вдарила ним кривдника у груди.



Потерпілий помер.



Жінка ж ножа заховала і його знайшли лиш під час проведення слідчого експерименту.



Розповівши про обставини убивства, жінка визнавала себе винною лише у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, суд дійшов висновку, що це було саме умисне вбивство.



Згідно із вироком суду, наступних 7 років та 6 місяців жінка перебуватиме за ґратами.



Зауважимо, що у неї залишилося шестеро дітей. Попри те, що під час судового розгляду жінка перебувала під домашнім арештом, у червні 2019 року трьох її малолітніх дітей, які через недогляд матері опинилися в складних життєвих умовах без батьківського піклування, було забрано з сім’ї і нині ними опікуються державні установи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За наполегливої позиції прокурорів Турійського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 39-річній волинянці, визнаній винною в умисному убивстві, покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.Про це Шацький край повідомили у Прокуратурі Львівської області.Удень 29 липня 2018 року у поліцію надійшло повідомлення про смерть 40-річного мешканця села Ставок Турійського району. Співмешканка померлого від ножового поранення у серце чоловіка стверджувала, що він наклав на себе руки, адже уже неодноразово погрожував так вчинити.Лише застосувавши детектор брехні, слідчі з’ясували, як насправді розгорталися події.Того дня у нетверезої жінки виник конфлікт зі співмешканцем, який також перебував у стані алкогольного сп’яніння.Сварка переросла в бійку, зрештою жінка схопила ніж та вдарила ним кривдника у груди.Потерпілий помер.Жінка ж ножа заховала і його знайшли лиш під час проведення слідчого експерименту.Розповівши про обставини убивства, жінка визнавала себе винною лише у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, суд дійшов висновку, що це було саме умисне вбивство.Згідно із вироком суду, наступних 7 років та 6 місяців жінка перебуватиме за ґратами.Зауважимо, що у неї залишилося шестеро дітей. Попри те, що під час судового розгляду жінка перебувала під домашнім арештом, у червні 2019 року трьох її малолітніх дітей, які через недогляд матері опинилися в складних життєвих умовах без батьківського піклування, було забрано з сім’ї і нині ними опікуються державні установи.

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