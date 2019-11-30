Волинянка, яка виграла у конкурсі «Міс Земля-2019», відповіла на відверті питання. ВІДЕО
Сьогодні, 22:20
20-річна модель Діана Шабас з Нововолинська підкорила журі на конкурсі краси та здобула один з трьох головних титулів «Міс Земля». Дівчина представила країну в міжнародному конкурсі на Філіпінах.
На новорічно-різдвяні свята Діана приїхала до родини в рідне місто, - пише БУГ.
Неймовірно позитивна, завжди усміхнена та щира дівчина в останній день 2019 року поділилася з нами своїм життям, відповідаючи на запитання Анкети.
Про модельний бізнес, чи змінювала Діана щось в своєму тілі, як це бути «Міс Україна Земля» та чому їй важко в літаках – про це й інше дізнавалися журналісти БУГу.
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На новорічно-різдвяні свята Діана приїхала до родини в рідне місто, - пише БУГ.
Неймовірно позитивна, завжди усміхнена та щира дівчина в останній день 2019 року поділилася з нами своїм життям, відповідаючи на запитання Анкети.
Про модельний бізнес, чи змінювала Діана щось в своєму тілі, як це бути «Міс Україна Земля» та чому їй важко в літаках – про це й інше дізнавалися журналісти БУГу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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