Волинянка, яка виграла у конкурсі «Міс Земля-2019», відповіла на відверті питання. ВІДЕО

Діана Шабас з Нововолинська підкорила журі на конкурсі краси та здобула один з трьох головних титулів «Міс Земля». Дівчина представила країну в міжнародному конкурсі на Філіпінах.



На новорічно-різдвяні свята Діана приїхала до родини в рідне місто, -



Неймовірно позитивна, завжди усміхнена та щира дівчина в останній день 2019 року поділилася з нами своїм життям, відповідаючи на запитання Анкети.



Про модельний бізнес, чи змінювала Діана щось в своєму тілі, як це бути «Міс Україна Земля» та чому їй важко в літаках – про це й інше дізнавалися журналісти БУГу.





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