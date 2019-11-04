У Нововолинську обікрали дві квартири





Про це



Як розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко, з однієї квартири вкрали гроші в сумі 5 тисяч гривень. Розбили вікно та пробралися в помешкання.



Іншу крадіжку вчинили шляхом віджиму вікна. Винесли дрібні особисті речі.



Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесли до ЄРДР. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 1-ше січня здійснили крадіжки з двох квартир у Нововолинську.Про це пише БУГ.Як розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції, з однієї квартири вкрали гроші в сумі 5 тисяч гривень. Розбили вікно та пробралися в помешкання.Іншу крадіжку вчинили шляхом віджиму вікна. Винесли дрібні особисті речі.Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесли до ЄРДР. Триває слідство.

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