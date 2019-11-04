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У Нововолинську обікрали дві квартири

У Нововолинську обікрали дві квартири
У ніч на 1-ше січня здійснили крадіжки з двох квартир у Нововолинську.

Про це пише БУГ.

Як розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко, з однієї квартири вкрали гроші в сумі 5 тисяч гривень. Розбили вікно та пробралися в помешкання.

Іншу крадіжку вчинили шляхом віджиму вікна. Винесли дрібні особисті речі.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесли до ЄРДР. Триває слідство.

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Теги: нововолинськ, пограбування, квартири
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