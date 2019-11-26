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У Шацьку закликають купувати сміттєві контейнери

У Шацьку закликають купувати сміттєві контейнери
Комунальне підприємство «Будинкоуправління» в Шацьку пропонує придбати контейнери для сміття. Вартість одного контейнера становить 318 гривень.

В цю суму входить також вивіз сміття від домогосподарства протягом року, - пише Район.Шацьк.

«Увага: кількість контейнерів обмежена. Запрошуємо усіх охочих укласти договір з комунальним підприємством та забезпечити чистоту рідного краю! А ще ця послуга може бути приємним подарунком для ваших рідних! Потурбуймося про майбутнє наших дітей разом!», – закликають у комунальному підприємтсві.

Сміттєві контейнери Шацька ОТГ придбала в рамках екологічного проєкту, який реалізовується у співфінансуванні за кошти обласного та селищного бюджету.

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Теги: шацьк, сміття, контейнери
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