У Шацьку закликають купувати сміттєві контейнери
02 січень, 23:23
Комунальне підприємство «Будинкоуправління» в Шацьку пропонує придбати контейнери для сміття. Вартість одного контейнера становить 318 гривень.
В цю суму входить також вивіз сміття від домогосподарства протягом року, - пише Район.Шацьк.
«Увага: кількість контейнерів обмежена. Запрошуємо усіх охочих укласти договір з комунальним підприємством та забезпечити чистоту рідного краю! А ще ця послуга може бути приємним подарунком для ваших рідних! Потурбуймося про майбутнє наших дітей разом!», – закликають у комунальному підприємтсві.
Сміттєві контейнери Шацька ОТГ придбала в рамках екологічного проєкту, який реалізовується у співфінансуванні за кошти обласного та селищного бюджету.
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В цю суму входить також вивіз сміття від домогосподарства протягом року, - пише Район.Шацьк.
«Увага: кількість контейнерів обмежена. Запрошуємо усіх охочих укласти договір з комунальним підприємством та забезпечити чистоту рідного краю! А ще ця послуга може бути приємним подарунком для ваших рідних! Потурбуймося про майбутнє наших дітей разом!», – закликають у комунальному підприємтсві.
Сміттєві контейнери Шацька ОТГ придбала в рамках екологічного проєкту, який реалізовується у співфінансуванні за кошти обласного та селищного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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