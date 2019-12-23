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У Ковелі горів дачний будинок

У Ковелі горів дачний будинок
У садівничому масиві "Калина" в Ковелі горів дачний будинок.

Про це повідомляє "КовельPost" з посиланням на Ковельський міськрайвідділ УДСНС України у Волинській області.

Так, в останні дні 2019 року, а саме 29 грудня, о 21 год 56 хв рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковеля виїжджали на масив "Калина", де горів цегляний дачний будинок.

Вогонь знищив шиферну покрівлю, дерев'яні перекриття, вікна, двері та меблі, речі домашнього вжитку, господарський інвентар.

Причиною займання вогнеборці вважають необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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Теги: пожежа, ковель, дача
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