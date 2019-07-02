Звідки на волинському озері з'явилася грузинська Піцунда





Свою назву цей пляж отримав в честь піщаних пляжів у Абхазькій Піцунді. І, незважаючи на те, що Абхазія зараз окупована Російською федерацією і не контролюється Грузією, ця назва, за версією місцевих, досі зберігається на позначення кращого місця для купання та відпочинку на озері, -



Пляж і правда чистий, піщаний, доволі широкий та довгий, там сонячно майже цілий день. Проте озеро у цьому місці досить мілке і потрібно йти 100-200 метрів, щоб почалася глибина, де можна плавати.



Попри те, що пляж знаходиться далеко від популярних туристичних місць, Піцунда має великий потенціал як рекреаційна зона для широкого кола користувачів: користувачів кемпінгу, туристів, які приїжджають загалом на Шацькі озера, так і для місцевих жителів.



Пляж справді великий, тому може вмістити різних користувачів та різні активності. У нього вигідне розташування – між кемпінгом «Запісочне» та основною точкою в’їзду до озера Пісочне – санаторієм «Лісова пісня», де є парковка для машин та значна кількість відпочиваючих. До Піцунди можна доїхати як автомобілем, так і велосипедом.



Маршрут для піших та велопрогулянок проходить вздовж озера близько до води, тому їхати або йти дуже приємно.



Зараз самому пляжу дуже бракує благоустрою та можливостей для активності, щоб туди приходили не тільки скупатися, але і затриматися, провести час.



У Шацькій ОТГ Піцунду обрали як одну з ключових точнок на новому туристичному веломаршруті «Шацька експедиція». Через унікальність пляжу будь-який благоустрій на Піцунді буде здійснюватися дуже делікатно, із акцентом на збереженні природного стану цього місця та із використанням максимально природних матеріалів для цих конструкцій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із найбільш мальовничих пляжів на озері Пісочному є територія із нетиповою назвою Піцунда.Свою назву цей пляж отримав в честь піщаних пляжів у Абхазькій Піцунді. І, незважаючи на те, що Абхазія зараз окупована Російською федерацією і не контролюється Грузією, ця назва, за версією місцевих, досі зберігається на позначення кращого місця для купання та відпочинку на озері, - пише Район.ШацькПляж і правда чистий, піщаний, доволі широкий та довгий, там сонячно майже цілий день. Проте озеро у цьому місці досить мілке і потрібно йти 100-200 метрів, щоб почалася глибина, де можна плавати.Попри те, що пляж знаходиться далеко від популярних туристичних місць, Піцунда має великий потенціал як рекреаційна зона для широкого кола користувачів: користувачів кемпінгу, туристів, які приїжджають загалом на Шацькі озера, так і для місцевих жителів.Пляж справді великий, тому може вмістити різних користувачів та різні активності. У нього вигідне розташування – між кемпінгом «Запісочне» та основною точкою в’їзду до озера Пісочне – санаторієм «Лісова пісня», де є парковка для машин та значна кількість відпочиваючих. До Піцунди можна доїхати як автомобілем, так і велосипедом.Маршрут для піших та велопрогулянок проходить вздовж озера близько до води, тому їхати або йти дуже приємно.Зараз самому пляжу дуже бракує благоустрою та можливостей для активності, щоб туди приходили не тільки скупатися, але і затриматися, провести час.У Шацькій ОТГ Піцунду обрали як одну з ключових точнок на новому туристичному веломаршруті «Шацька експедиція». Через унікальність пляжу будь-який благоустрій на Піцунді буде здійснюватися дуже делікатно, із акцентом на збереженні природного стану цього місця та із використанням максимально природних матеріалів для цих конструкцій.

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