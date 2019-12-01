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У Нововолинську влаштували казкове свято для діток

У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У передноворічний час з 27-го по 29-те грудня, у Нововолинському міському палаці культури, для найменших жителів міста, відбулася новорічна шоу-вистава «Фантастичні пригоди в казковому лісі», за участю акторів народного аматорського театру «Авантюра».

Про це йдеться на фейсбук-сторінці міського палацу культури, - пише БУГ.

У святковому дійстві були задіяні актори Нововолинського аматорського театру «Авантюра»: Алла Бойко, Ірина Костюк, Борис Бабій, Олександр Грицюк та Марія Олійчук.

Дітей розважали улюблені герої казок та мультфільмів: Фея-чарівниця, Маша, Вовчик, Баба Яга та Дід Мороз.

"Атмосфера, яку створили казкові герої, змусила дітей співпереживати та взяти активну участь у новорічному дійстві, іграх, хороводах і спілкуванні з героями", – йдеться у повідомленні.

У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У Нововолинську влаштували казкове свято для діток
У Нововолинську влаштували казкове свято для діток


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Теги: новий рік, діти, нововолинськ
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