У Нововолинську влаштували казкове свято для діток





Про це йдеться на фейсбук-сторінці міського палацу культури, -



У святковому дійстві були задіяні актори Нововолинського аматорського театру «Авантюра»: Алла Бойко, Ірина Костюк, Борис Бабій, Олександр Грицюк та Марія Олійчук.



Дітей розважали улюблені герої казок та мультфільмів: Фея-чарівниця, Маша, Вовчик, Баба Яга та Дід Мороз.



"Атмосфера, яку створили казкові герої, змусила дітей співпереживати та взяти активну участь у новорічному дійстві, іграх, хороводах і спілкуванні з героями", – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У передноворічний час з 27-го по 29-те грудня, у Нововолинському міському палаці культури, для найменших жителів міста, відбулася новорічна шоу-вистава «Фантастичні пригоди в казковому лісі», за участю акторів народного аматорського театру «Авантюра».Про це йдеться на фейсбук-сторінці міського палацу культури, - пише БУГ.У святковому дійстві були задіяні актори Нововолинського аматорського театру «Авантюра»:Дітей розважали улюблені герої казок та мультфільмів: Фея-чарівниця, Маша, Вовчик, Баба Яга та Дід Мороз."Атмосфера, яку створили казкові герої, змусила дітей співпереживати та взяти активну участь у новорічному дійстві, іграх, хороводах і спілкуванні з героями", – йдеться у повідомленні.

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