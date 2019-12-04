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Двоє українців захворіли на свинячий грип

Двоє українців захворіли на свинячий грип
На Житомирщині за тиждень зареєстрували 2 випадки лабораторно підтвердженого пандемічного грипу А (H1N1) – так званого свинячого грипу. До цього часу, 18 грудня, на Одещині від грипу A (H1N1) померла однорічна дитина, а в Харкові від цього ж грипу померли 62-річна жінка та дитина.

Загалом за тиждень на Житомирщині фіксують зниження рівня захворюваності на грип у всіх вікових групах, - повідомиляє Здоров'я 24.

Так, на останньому тижні 2019 року на Житомирщині по медичну допомогу щодо захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулись 5666 осіб. Це на 1036 хворих менше, ніж за попередній тиждень.

За минулий тиждень на грив та ГРВІ на Житомирщині захворіли 3913 дітей. Це на на 646 хворих дітей менше, ніж попереднього тижня. Кількість хворих дітей в області – 69% від усіх захворілих.

Найбільше на Житомирщині хворіють діти віком до 4-х років – 2302,9 на 100 тисяч дітей цієї вікової групи.

Двоє українців захворіли на свинячий грип



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Теги: грип, здоров'я, хвороба
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