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У перший день нового року на пожежах загинули 15 людей

У перший день нового року на пожежах загинули 15 людей
1 січня в Україні на пожежах загинули 15 громадян.

Про це повідомляє УП посилаючись на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій

"Жахливою звісткою розпочинається нове десятиліття в Україні: 15 громадян загинули на пожежах упродовж першого дня нового 2020 року. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості".

Зазначається, що кількість пожеж у житловому секторі 1 січня зросла майже у двічі — 138 випадків. Основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян і нехтування протипожежними нормами.

Про те, як втрата пильності під час святкувань впливає на трагічну статистику, на гіркому досвіді дізналися мешканці Запорізької, Одеської, Чернігівської, Чернівецької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської та Хмельницької областей.

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Теги: пожежа, смерть
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