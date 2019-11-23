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На Різдво в Україні буде мороз

На Різдво в Україні буде мороз
В Україні 6-7 січня очікується морозна погода.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентрі

На Різдво, 6-7 січня, в Україні буде без опадів, лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий мокрий сніг, 6 січня подекуди з дощем.

Очікується температура вночі та вдень 1-6° морозу, вночі 7 січня 3-9° морозу (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу), на півдні та сході країни вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, вночі 7 січня 0-6° морозу.

У Києві і Київській області 6-7 січня без опадів. Температура вночі та вдень 1-6° морозу, вночі 7 січня до 9° морозу.

На Різдво в Україні буде мороз

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Теги: мороз, різдво, погода
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