Курс валют у Луцьку на 3 січня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,659, а продаж – 24,555.
Євро при купівлі становить – 26,253, продажу – 27,380.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,395.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,638, продаж – 6,386.
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Євро при купівлі становить – 26,253, продажу – 27,380.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,395.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,638, продаж – 6,386.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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