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Курс валют у Луцьку на 3 січня

Курс валют у Луцьку на 3 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,659, а продаж – 24,555.

Євро при купівлі становить – 26,253, продажу – 27,380.

Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,395.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,638, продаж – 6,386.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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