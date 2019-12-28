Курс валют у Луцьку на 3 січня





Євро при купівлі становить – 26,253, продажу – 27,380.



Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,395.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,638, продаж – 6,386.



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