Куди піти у перші вихідні 2020 року у Луцьку: програма заходів на 3 – 5 січня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть круто зустріти новорічні свята і вдосталь відпочити від робочих буднів.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



Також із переліком усіх новорічно-різдвяних заходів, які відбуватимуться у Луцьку, можна ознайомитись ТУТ.



П'ятниця, 3 січня



Подія: Резиденція Новорічної Казки

Тип заходу: Вистава

Місце: Зелений Гай

Початок: 10:30

Що обіцяють: Радять встигнути замовити дітям квиток у зимове диво – Резиденцію Новорічної казки у готельно-ресторанному комплексі «Зелений Гай». Цьогоріч малят зустрінуть герої мультика «Софія Прекрасна». Робота професійної команди акторів, катання на санях із чарівними кіньми, ігри та квести, майстер-клас і солодкий подарунок – все для гарного настрою дітей!



Усі деталі за номерами телефонів: 067-334-21-41; 063-407-66-16.







Подія: Волинський вернісаж

Тип заходу: Виставка

Місце: вул. Лесі Українки 24 а ( Будинок художника )

Що обіцяють: У Луцьку триває обласна виставка «Волинський вернісаж» у великій залі Галереї Мистецтв ВОНСХУ. Радять відвідати тим, хто хоче насолодитися справжнім мистецтвом із волинськими мотивами майстрів пензлика.







Субота, 4 січня



Подія: Avecarnival Bday eve

Тип заходу: Вечірка

Що обіцяють: Деталі за







Подія: VI Різдвяна коляда 2020

Тип заходу: Змаганння

Місце: Асоціація футзалу Волинської області – АМФВ. Карбишева 1, Луцьк, 43026

Початок: 12:00

Що обіцяють: Під час новорічних канікул доросла частина футзальної спільноти 4-5 січня збереться під дахом СК «Арена Спорт», аби розіграти трофеї та подарунки у шостому розіграші «Різдвяної коляди», де традиційно збирається до 12 команд. Охочі можуть телефонувати за номером - 0661877050 (Руслан). Кількість місць обмежена.







Подія: Волонтерський день у КП «Ласка»

Тип заходу: Прогулянка

Місце: Вілиця Мамсурова, 9

Початок: з 12:00

Що обіцяють: Кожної суботи з 12:00 в КП «Ласка» проводять день волонтера. Деталі за тел.: +380950022810. Охочих допомогти хвостатим друзям запрошують погуляти разом із маленькими улюбленцями, поділитися з ними частинкою своєї любові та отримати у відповідь неймовірний заряд позитиву, енергії і добра.







Неділя, 5 січня



Подія: Снігова Королева

Тип заходу: Вистава для дітей та дорослих

Місце: Палац культури міст а Луцька

Початок: 12:00

Що обіцяють: Виставу для дітей та дорослих «Снігова Королева» покажуть у Луцьку вже 5 січня.

Кращі актори Хмельницького обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького презентують для тебе надзвичайну історію про те, як віра, щирість та любов знищили хитрі задуми Снігової королеви. Бо, коли ти дуже чогось хочеш, і хочеш це щиро, якщо твої бажання і мрії є благородними і чесними – ти точно досягнеш своєї мети. А якісь негаразди чи проблеми лише привернуть до тебе багато добрих друзів, що підтримуватимуть тебе у житті, та всяко допомагатимуть.



У мюзиклі беруть участь понад 15 персонажів, серед яких Кай, Герда, Снігова королева, розбійники, звірята. Глядачі відправляться у казкову подорож до краю вічного холоду та надзвичайних пригод. Окрім чудової гри акторів організатори вистави «Снігова королева» підготували ще деякі сюрпризи. Для малечі заплановані інтерактиви з героями казки. Також виставу доповнюватимуть потужні спецефекти.



4 причини піти на виставу «Снігова королева» у Луцьку:

– Це чудова вистава з чарівними декораціями та надзвичайною грою акторів;

– В програмі «Снігової королеви» будуть інтерактивні ігри для дітей з персонажами казки;

– На вас чекають феєричні циркові номери та потужні спецефекти;

– Цей мюзикл стане найкращим подарунком для всієї родини, отож ти маєш нагоду чудово провести час в родинному колі зі «Сніговою королевою».



Довідки за телефоном: +380 66 555 79 86; +380 97 376 85 93.







3 – 4 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Червоні черевички і семеро гномів

Жанр: Мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 2D: 10:15; 14:00

Про що фільм: Давним-давно в казковому королівстві жила-була дівчина. І одного разу вона знайшла пару чарівних туфельок: варто їх надіти - перетворюєшся на класичну красуню-принцесу... Сім принців, зачарованих злою відьмою, стали потворними зеленими гномами. Щоб повернути собі людську подобу, їм потрібен один поцілунок прекрасної дівчини. Одного дня шляхи героїв перетнуться, і вони дізнаються, що таке справжня дружба, любов і краса.







Фільм: Пекельна хоругва, або Різдво козацьке

Жанр: Пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 2D: 12:05

Про що фільм: Козаки багато років захищали український народ від усякої напасті, не шкодуючи ні своєї крові, ні своїх життів заради блага простих людей. Саме тому прощаються їм усі гріхи, якщо померли в бою за справедливість, і жодної душі козацької в пеклі ви не знайдете, нічого їм там робити. Але Диявол був би не Дияволом, якби не хотів змінити цей порядок. Прикро йому, що жодного козака за стільки років не бачив у себе, ось і вирішив з апостолом Петром посперечатися, що зможе зловити і до Різдва утримати у себе самого удалого і самого хороброго козака на ім'я Семен. Тільки ось хлопця сам чорт не підкупить і не залякає, що з ним робити з таким?







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду – перші вихідні у новому 2020 році, тож для тих, хто не планує доїдати Олів’є, відпочивати перед телевізором за улюбленими новорічними фільмами і «відходити» від гучних святкувань організатори заходів у Луцьку підготували декілька подій. Різноманіття – не велике, але при бажанні можна знайти чим себе зайняти.підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть круто зустріти новорічні свята і вдосталь відпочити від робочих буднів.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Зелений ГайПочаток: 10:30Що обіцяють: Радять встигнути замовити дітям квиток у зимове диво – Резиденцію Новорічної казки у готельно-ресторанному комплексі «Зелений Гай». Цьогоріч малят зустрінуть герої мультика «Софія Прекрасна». Робота професійної команди акторів, катання на санях із чарівними кіньми, ігри та квести, майстер-клас і солодкий подарунок – все для гарного настрою дітей!Усі деталі за номерами телефонів: 067-334-21-41; 063-407-66-16.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: вул. Лесі Українки 24 а ( Будинок художника )Що обіцяють: У Луцьку триває обласна виставка «Волинський вернісаж» у великій залі Галереї Мистецтв ВОНСХУ. Радять відвідати тим, хто хоче насолодитися справжнім мистецтвом із волинськими мотивами майстрів пензлика.Подія:Тип заходу: ВечіркаЩо обіцяють: Деталі за посиланням обіцяють повідомити згодом. «Укриття» – такий собі імпровізований нічний клуб, де щотижня відбуваються гулянки для молоді. Кому до вподоби гучна музика і шумні компанії, там сподобається. «4 січня, Avecarnival збирає улюблених павуків, щоб зіграти свій найдовший б2б. Приходимо на афтер після нового року, щоб знатно потоптати танцпол. Деталі згодом», – пишуть організатори.Подія:Тип заходу: ЗмаганнняМісце: Асоціація футзалу Волинської області – АМФВ. Карбишева 1, Луцьк, 43026Початок: 12:00Що обіцяють: Під час новорічних канікул доросла частина футзальної спільноти 4-5 січня збереться під дахом СК «Арена Спорт», аби розіграти трофеї та подарунки у шостому розіграші «Різдвяної коляди», де традиційно збирається до 12 команд. Охочі можуть телефонувати за номером - 0661877050 (Руслан). Кількість місць обмежена.Подія: Волонтерський день у КП «Ласка»Тип заходу: ПрогулянкаМісце: Вілиця Мамсурова, 9Початок: з 12:00Що обіцяють: Кожної суботи з 12:00 в КП «Ласка» проводять день волонтера. Деталі за тел.: +380950022810. Охочих допомогти хвостатим друзям запрошують погуляти разом із маленькими улюбленцями, поділитися з ними частинкою своєї любові та отримати у відповідь неймовірний заряд позитиву, енергії і добра.Подія:Тип заходу: Вистава для дітей та дорослихМісце: Палац культури міст а ЛуцькаПочаток: 12:00Що обіцяють: Виставу для дітей та дорослих «Снігова Королева» покажуть у Луцьку вже 5 січня.Кращі актори Хмельницького обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького презентують для тебе надзвичайну історію про те, як віра, щирість та любов знищили хитрі задуми Снігової королеви. Бо, коли ти дуже чогось хочеш, і хочеш це щиро, якщо твої бажання і мрії є благородними і чесними – ти точно досягнеш своєї мети. А якісь негаразди чи проблеми лише привернуть до тебе багато добрих друзів, що підтримуватимуть тебе у житті, та всяко допомагатимуть.У мюзиклі беруть участь понад 15 персонажів, серед яких Кай, Герда, Снігова королева, розбійники, звірята. Глядачі відправляться у казкову подорож до краю вічного холоду та надзвичайних пригод. Окрім чудової гри акторів організатори вистави «Снігова королева» підготували ще деякі сюрпризи. Для малечі заплановані інтерактиви з героями казки. Також виставу доповнюватимуть потужні спецефекти.4 причини піти на виставу «Снігова королева» у Луцьку:– Це чудова вистава з чарівними декораціями та надзвичайною грою акторів;– В програмі «Снігової королеви» будуть інтерактивні ігри для дітей з персонажами казки;– На вас чекають феєричні циркові номери та потужні спецефекти;– Цей мюзикл стане найкращим подарунком для всієї родини, отож ти маєш нагоду чудово провести час в родинному колі зі «Сніговою королевою».Довідки за телефоном: +380 66 555 79 86; +380 97 376 85 93.Фільм:Жанр: Мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 2D: 10:15; 14:00Про що фільм: Давним-давно в казковому королівстві жила-була дівчина. І одного разу вона знайшла пару чарівних туфельок: варто їх надіти - перетворюєшся на класичну красуню-принцесу... Сім принців, зачарованих злою відьмою, стали потворними зеленими гномами. Щоб повернути собі людську подобу, їм потрібен один поцілунок прекрасної дівчини. Одного дня шляхи героїв перетнуться, і вони дізнаються, що таке справжня дружба, любов і краса.Фільм:Жанр: ПригодиМісце: «Premier City»Початок: 2D: 12:05Про що фільм: Козаки багато років захищали український народ від усякої напасті, не шкодуючи ні своєї крові, ні своїх життів заради блага простих людей. Саме тому прощаються їм усі гріхи, якщо померли в бою за справедливість, і жодної душі козацької в пеклі ви не знайдете, нічого їм там робити. Але Диявол був би не Дияволом, якби не хотів змінити цей порядок. Прикро йому, що жодного козака за стільки років не бачив у себе, ось і вирішив з апостолом Петром посперечатися, що зможе зловити і до Різдва утримати у себе самого удалого і самого хороброго козака на ім'я Семен. Тільки ось хлопця сам чорт не підкупить і не залякає, що з ним робити з таким?

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