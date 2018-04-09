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Унікальна технологія і неповторні вироби: «волинський Фаберже» може потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. ВІДЕО

Унікальна технологія і неповторні вироби: «волинський Фаберже» може потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. ВІДЕО
"Волинський Фаберже" – саме так називають Анатолія Бойка. Чоловік понад 10 років створює шедеври з пташиних яєць.

Колишній військовий почав використовувати нову техніку – обробку металом, і увійшов до Книги рекордів України, як власник найбільшої колекції експонатів з яєчної шкаралупи, повідомляє Сьогодні.

Ескізів Анатолій ніколи не робить, все спонтанно. Спеціальним інструментом прорізає шкаралупу яйця, яке обтягнуте металом. У колекції – близько 200 яєць. Є курячі, качині, перепелині і страусині.

"Тут три роботи в одній. Ось відкривається гусяче яйце. Так фіксується, всередині куряче. Його виймаємо і відкриваємо, а всередині перепелине. Відкриваємо, а всередині – ікона Божої Матері", – показує один зі своїх шедеврів майстер.

Роботи на релігійну тематику – особлива гордість Анатолія. А ще йому вдалося витягнути шкаралупу.

"Це все шкаралупа яйця вирізана тонкою смужкою. Вона витягнута, я її витягував понад півроку, а потім так закрутив. Шкаралупа ціла, ніде немає тріщи", – ділиться Анатолій.

Майстерня Анатолія більше схожа на своєрідний музей. Сюди нерідко приходять на екскурсії цілими сім'ями. Творіння колишнього військового Роман вирішив показати своїм дітям.

"Волинський Фаберже" Анатолій Бойко – унікум, який відомий далеко за межами України. Його роботи, унікальні техніки, якими він володіє, виняткові. Немає нікого, хто б проти законів фізики витягнув яйце", – каже відвідувач майстерні Роман Веслобоков.

Техніку покриття сріблом яєчної шкаралупи Анатолій вигадав сам – аналогів в світі немає. Колекція майстра увійшла до Національного реєстру рекордів України. Тепер майстер замахнувся на Книгу рекордів Гіннеса, надіслав заявку, щоб і там визнали його унікальні роботи.

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Теги: Волинський Фаберже
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