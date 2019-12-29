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У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО

У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 2 січня близько 22 години трапилася автопригода.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.

Так, автомобіль Fiat, йшовши на розворот, не ввімкнув завчасно поворот. Volkswagen, рухаючись за ним, не дотримався дистанції та врізався у Fiat. Автівки зазнали механічних ушкоджень.

На щастя, потерпілих немає.

У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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