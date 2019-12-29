У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, автомобіль Fiat, йшовши на розворот, не ввімкнув завчасно поворот. Volkswagen, рухаючись за ним, не дотримався дистанції та врізався у Fiat. Автівки зазнали механічних ушкоджень.



На щастя, потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 2 січня близько 22 години трапилася автопригода.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.Так, автомобіль Fiat, йшовши на розворот, не ввімкнув завчасно поворот. Volkswagen, рухаючись за ним, не дотримався дистанції та врізався у Fiat. Автівки зазнали механічних ушкоджень.На щастя, потерпілих немає.

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