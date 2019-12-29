У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 09:20
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого 2 січня близько 22 години трапилася автопригода.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.
Так, автомобіль Fiat, йшовши на розворот, не ввімкнув завчасно поворот. Volkswagen, рухаючись за ним, не дотримався дистанції та врізався у Fiat. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
На щастя, потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.
Так, автомобіль Fiat, йшовши на розворот, не ввімкнув завчасно поворот. Volkswagen, рухаючись за ним, не дотримався дистанції та врізався у Fiat. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
На щастя, потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку зіткнулися Fiat та Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Унікальна технологія і неповторні вироби: «волинський Фаберже» може потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО за добу пройшло більше 22 тисяч людей
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 3 січня
Сьогодні, 09:00
Медіа