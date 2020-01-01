Платникам податків на Волині пропонують протестувати новий онлайн чековий сервіс «пРРОсто»





Програмні РРО «пРРОсто» - це безкоштовний сервіс від податкової, запуск тестування якого стартував з 1 січня 2020 року, - інформує Головне управління ДПС у Волинській області.



Це безкоштовний софт, розроблений Державною податковою службою

спільно з BRDO та Fintellect для спрощення розрахункових процедур для продавців та споживачів.



Записатися на бета-тест можна



Учасники отримають запрошення до тестування з 9 січня 2019 року. Додаток буде доступним для тестування на всіх смартфонах і планшетах із операційними системами Android та iOS.



Після тестування та врахування побажань від користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання.



«пРРОсто» взаємодіє через Інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.







Довідково: Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання Указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року.



Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого

програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного

забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки. Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.



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