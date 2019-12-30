3 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:35
Сьогодні, 3 січня, віряни вшановують пам'ять мучениці Іуліанії.
Свята мучениця Іуліанія, донька знатного язичника Африкана, народилася в Нікомідії. У дев'ятирічному віці була заручена з Єлевсієм. Маючи глибокий розум і схильність до добра, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри, - пише Радіо Максимум.
Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько став умовляти її не порушувати давню заручини, але, не добившись бажаного, став жорстоко її бити. Потім Африкан віддав дочку на суд єпарха міста, яким був Єлевсій, колишній наречений Юліанії. Єлевсій гаряче просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилася і вирішила прийняти муки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.
Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.
Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів в найближчі дні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже вийте все навпаки.
Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати.
Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть.
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Свята мучениця Іуліанія, донька знатного язичника Африкана, народилася в Нікомідії. У дев'ятирічному віці була заручена з Єлевсієм. Маючи глибокий розум і схильність до добра, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри, - пише Радіо Максимум.
Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько став умовляти її не порушувати давню заручини, але, не добившись бажаного, став жорстоко її бити. Потім Африкан віддав дочку на суд єпарха міста, яким був Єлевсій, колишній наречений Юліанії. Єлевсій гаряче просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилася і вирішила прийняти муки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.
Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.
Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів в найближчі дні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже вийте все навпаки.
Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати.
Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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