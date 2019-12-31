Якою буде погода на Різдво на Волині
Сьогодні, 10:50
Повідомили, якою буде погода на Різдво на Волині.
Про це пише Конкурент.
Завідувач сектору метрологічних прогнозів Валентина Набока розповіла, що на Різдво прогнозують морози, але вони будуть невеликі - в межах -2…-7 градусів вночі.
Також морозну погоду очікують і на Василя. Щодо того, чи будуть морози на Водохреще поки що говорити рано. Поки що теплі повітряні маси з Атлантики визначають помірну зиму.
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Про це пише Конкурент.
Завідувач сектору метрологічних прогнозів Валентина Набока розповіла, що на Різдво прогнозують морози, але вони будуть невеликі - в межах -2…-7 градусів вночі.
Також морозну погоду очікують і на Василя. Щодо того, чи будуть морози на Водохреще поки що говорити рано. Поки що теплі повітряні маси з Атлантики визначають помірну зиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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