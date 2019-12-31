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Якою буде погода на Різдво на Волині

Якою буде погода на Різдво на Волині
Повідомили, якою буде погода на Різдво на Волині.

Про це пише Конкурент.

Завідувач сектору метрологічних прогнозів Валентина Набока розповіла, що на Різдво прогнозують морози, але вони будуть невеликі - в межах -2…-7 градусів вночі.

Також морозну погоду очікують і на Василя. Щодо того, чи будуть морози на Водохреще поки що говорити рано. Поки що теплі повітряні маси з Атлантики визначають помірну зиму.

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Теги: погода, прогноз погоди, Різдво
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