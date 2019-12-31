Якою буде погода на Різдво на Волині





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Завідувач сектору метрологічних прогнозів Валентина Набока розповіла, що на Різдво прогнозують морози, але вони будуть невеликі - в межах -2…-7 градусів вночі.



Також морозну погоду очікують і на Василя. Щодо того, чи будуть морози на Водохреще поки що говорити рано. Поки що теплі повітряні маси з Атлантики визначають помірну зиму.

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