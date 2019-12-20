Лучанам перерахують грудневі платіжки за опалення
Сьогодні, 09:56
Лучанам перерахують вартість спожитої у грудні теплової енергії та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.
Про це повідомляється на сайті ДКП «Луцьктепло».
Так, ціна природного газу у грудні становить 4276,7 грн/тис.куб.м без ПДВ, а у тарифі на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання врахована ціна газу 6235,51 грн/тис.куб.м. без ПДВ.
Коефіцієнти перерахунку в розрізі категорій споживачів та видів тарифів за грудень 2019 року наведено в таблиці.
Лучанам наголошують, що відповідно до вимог вищезгаданої постанови перерахунок можливо здійснити лише з врахуванням зниження ціни природного газу, проте без врахування росту вартостей послуг з транспортування та його розподілу, росту ціни електроенергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі та розподілу електроенергії), екологічного податку, росту тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.
За даними підприємства, збиток від невідповідності фактичних цін та врахованих у діючих тарифах з грудня 2019 року до квітня 2020 року складе більше 11 млн. грн.
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Про це повідомляється на сайті ДКП «Луцьктепло».
Так, ціна природного газу у грудні становить 4276,7 грн/тис.куб.м без ПДВ, а у тарифі на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання врахована ціна газу 6235,51 грн/тис.куб.м. без ПДВ.
Коефіцієнти перерахунку в розрізі категорій споживачів та видів тарифів за грудень 2019 року наведено в таблиці.
Лучанам наголошують, що відповідно до вимог вищезгаданої постанови перерахунок можливо здійснити лише з врахуванням зниження ціни природного газу, проте без врахування росту вартостей послуг з транспортування та його розподілу, росту ціни електроенергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі та розподілу електроенергії), екологічного податку, росту тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.
За даними підприємства, збиток від невідповідності фактичних цін та врахованих у діючих тарифах з грудня 2019 року до квітня 2020 року складе більше 11 млн. грн.
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Коментарі 1
Якщо це все врахувати,що після таблиці,то зменшення буде мінімальне,на пару гривень,хоча з таблиці десь біля 20%.То як воно буде,аж цікаво.Так гігокалорія в Луцьку найвища в Україні-1847,75грн.По таблиці-це 1476,35.Чекаємо.
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