Лучанам перерахують грудневі платіжки за опалення

Лучанам перерахують вартість спожитої у грудні теплової енергії та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.Про це повідомляється на сайті ДКП «Луцьктепло».Так, ціна природного газу у грудні становить 4276,7 грн/тис.куб.м без ПДВ, а у тарифі на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання врахована ціна газу 6235,51 грн/тис.куб.м. без ПДВ.Коефіцієнти перерахунку в розрізі категорій споживачів та видів тарифів за грудень 2019 року наведено в таблиці.Лучанам наголошують, що відповідно до вимог вищезгаданої постанови перерахунок можливо здійснити лише з врахуванням зниження ціни природного газу, проте без врахування росту вартостей послуг з транспортування та його розподілу, росту ціни електроенергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі та розподілу електроенергії), екологічного податку, росту тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.За даними підприємства, збиток від невідповідності фактичних цін та врахованих у діючих тарифах з грудня 2019 року до квітня 2020 року складе більше 11 млн. грн.