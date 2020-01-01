Як правильно обрати пальне для автівки: поради волинянам

Розповіли, як правильно обрати якісне пальне для автомобіля.Про це інформує ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.Якісне пальне – це пальне, що відповідає українським або європейським стандартам якості, наголошують фахівці. На кожній автозаправній станції ви маєте право вимагати паспорт якості і декларацію про відповідність товару.На АЗС оператор зобов’язаний завжди видавати касовий чек, який краще зберігати до наступної заправки. Невидача чека або питання про його необхідність повинні насторожити вас, в такому разі краще відмовитись від отримання послуги.Не користуйтесь випадковими АЗС, плануйте маршрут поїздки так, щоб бензину вистачило від однієї великої АЗС до іншої.Також слід зауважити, що оператори, які працюють відповідально та зважають на репутацію своєї фірми, не можуть собі дозволити поступитися якістю пального аби зменшити його ціну та переманювати клієнтів. Якісне пальне не може бути дешевим.Якщо пальне не відповідає заявленим параметрам, ви можете звернутися до керівництва компанії або зателефонувати на "гарячу лінію". Претензії до якості пального необхідно обґрунтувати, не варто судити про якість пального без відповідних лабораторних досліджень.Якщо ваші права все ж таки порушили, а суб'єкт господарювання відмовляється задовольнити висунуті вимоги - звертайтесь до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.