вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як правильно обрати пальне для автівки: поради волинянам

Як правильно обрати пальне для автівки: поради волинянам
Розповіли, як правильно обрати якісне пальне для автомобіля.

Про це інформує ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

Якісне пальне – це пальне, що відповідає українським або європейським стандартам якості, наголошують фахівці. На кожній автозаправній станції ви маєте право вимагати паспорт якості і декларацію про відповідність товару.

На АЗС оператор зобов’язаний завжди видавати касовий чек, який краще зберігати до наступної заправки. Невидача чека або питання про його необхідність повинні насторожити вас, в такому разі краще відмовитись від отримання послуги.

Не користуйтесь випадковими АЗС, плануйте маршрут поїздки так, щоб бензину вистачило від однієї великої АЗС до іншої.

Також слід зауважити, що оператори, які працюють відповідально та зважають на репутацію своєї фірми, не можуть собі дозволити поступитися якістю пального аби зменшити його ціну та переманювати клієнтів. Якісне пальне не може бути дешевим.

Якщо пальне не відповідає заявленим параметрам, ви можете звернутися до керівництва компанії або зателефонувати на "гарячу лінію". Претензії до якості пального необхідно обґрунтувати, не варто судити про якість пального без відповідних лабораторних досліджень.

Якщо ваші права все ж таки порушили, а суб'єкт господарювання відмовляється задовольнити висунуті вимоги - звертайтесь до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пальне, поради, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Як правильно обрати пальне для автівки: поради волинянам
Сьогодні, 18:18
Сплачує штрафи, зносити відмовляється: на Маневиччині чоловік незаконно обладнав зону відпочинку
Сьогодні, 17:50
Весілля у «церковному селі» на Волині 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:30
У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Сьогодні, 17:18
Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
Як не дати себе обманути при зважуванні товарів: поради волинянам Як не дати себе обманути при зважуванні товарів: поради волинянам
Сьогодні, 15:18
У Луцькому районі автомобіль знесло у кювет. ВІДЕО У Луцькому районі автомобіль знесло у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 13:02
Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік
02 січень, 15:06
Під Києвом п'яний підліток влаштував аварію: є жертви Під Києвом п'яний підліток влаштував аварію: є жертви
02 січень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як правильно обрати пальне для автівки: поради волинянам
Сьогодні, 18:18
 0
Сплачує штрафи, зносити відмовляється: на Маневиччині чоловік незаконно обладнав зону відпочинку
Сьогодні, 17:50
 0
Весілля у «церковному селі» на Волині 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Сьогодні, 17:18
 0
Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8