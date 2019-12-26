У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки
Сьогодні, 10:20
У Луцьку пропонують прибрати 2 зупинки громадського транспорту - «Вулиця Сенаторки Левчанівської» та «Братський міст».
Відповідну петицію зареєстрував Андрій Сасюк.
«У зв'язку з перенесенням Центрального ринку та ліквідацією зупинок там, пропоную скасувати зупинку «Вулиця Сенаторки Левчанівської», яка веде до Центрального ринку. Ця зупинка встановлена з численними порушеннями, знаходиться за 100 м від зупинки «Міська рада» та втрачає свою актуальність», – йдеться у повідомленні.
Щодо зупинки «Братський міст» на вулиці Б. Хмельницького, автор петиції зазначає, що вона є основною для маршрутних транспортних засобів, що їдуть в напрямку ЛПЗ.
«Зупиняючись на зупинці «Братський міст», громадський транспорт створює перешкоду для автомобілів та маршрутних транспортних засобів, що повертають на вулицю Ковельську», – Аргументує Андрій Сасюк.
Станом на 3 січня петицію підписали 13 осіб з 300 необхідних.
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Відповідну петицію зареєстрував Андрій Сасюк.
«У зв'язку з перенесенням Центрального ринку та ліквідацією зупинок там, пропоную скасувати зупинку «Вулиця Сенаторки Левчанівської», яка веде до Центрального ринку. Ця зупинка встановлена з численними порушеннями, знаходиться за 100 м від зупинки «Міська рада» та втрачає свою актуальність», – йдеться у повідомленні.
Щодо зупинки «Братський міст» на вулиці Б. Хмельницького, автор петиції зазначає, що вона є основною для маршрутних транспортних засобів, що їдуть в напрямку ЛПЗ.
«Зупиняючись на зупинці «Братський міст», громадський транспорт створює перешкоду для автомобілів та маршрутних транспортних засобів, що повертають на вулицю Ковельську», – Аргументує Андрій Сасюк.
Станом на 3 січня петицію підписали 13 осіб з 300 необхідних.
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