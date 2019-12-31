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Під Одесою мешканці села знайшли на звалищі матрац з грошима

Під Одесою мешканці села знайшли на звалищі матрац з грошима
В Одеській області жителі села Шевченкове в Кілійському районі знайшли на сміттєзвалищі матрац, в якому опинилася велика сума готівки.

Як повідомив глава Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко в своєму Facebook, кошти були передані на зберігання до виконкому Кілійського міської ради настоятелем місцевого храму – отцем Василем, - пише видання Сьогодні.

"З огляду на те, що відразу кілька жителів села заявили про те, що кошти належать саме їм, але довести це ніхто з них не зміг, відповідно до вимог законодавства, настоятель храму отець Василій передав кошти на зберігання. Протягом шести місяців кошти будуть зберігатися" , – пообіцяв він.

Також Бойченко додав, що, якщо впродовж півроку "не встановлять власника коштів, відповідно до вимог законодавства, право розпорядитися грошима нададуть особі, яка їх знайшла".

Окремо він наголосив, що мова йде про суму, яка обчислюється не мільйонами і не сотнями тисяч, і запевнив, що мова йде не про долари або євро, а про "наші рідні гривні".

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Теги: гроші
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