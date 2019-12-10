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Волинянин намагався всунути 5000 гривень хабара поліцейському

Волинянин намагався всунути 5000 гривень хабара поліцейському
Волинянину за хабар поліцейському загрожує до 4 років позбавлення волі.

Так, 2 січня, у службовому кабінеті Камінь-Каширського відділу поліції 27-річний житель цього ж району намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 5 тис. грн. за уникнення адмінвідповідальності за за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та повернення йому легкового автомобіля Audi А 4, - пише ГУНП у Волинській області.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.

Напередодні, 1 січня, поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп’яніння. Автомобіль затримали на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією. Досудове розслідування триває.



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Теги: хабар, Волинь
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