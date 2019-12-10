Волинянин намагався всунути 5000 гривень хабара поліцейському
Сьогодні, 10:31
Волинянину за хабар поліцейському загрожує до 4 років позбавлення волі.
Так, 2 січня, у службовому кабінеті Камінь-Каширського відділу поліції 27-річний житель цього ж району намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 5 тис. грн. за уникнення адмінвідповідальності за за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та повернення йому легкового автомобіля Audi А 4, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.
Напередодні, 1 січня, поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп’яніння. Автомобіль затримали на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією. Досудове розслідування триває.
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Так, 2 січня, у службовому кабінеті Камінь-Каширського відділу поліції 27-річний житель цього ж району намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 5 тис. грн. за уникнення адмінвідповідальності за за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та повернення йому легкового автомобіля Audi А 4, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.
Напередодні, 1 січня, поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп’яніння. Автомобіль затримали на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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