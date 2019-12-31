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Співак з Луцька MONATIK зізнався, як святкує Різдво

Співак з Луцька MONATIK зізнався, як святкує Різдво
Популярний мультиартист родом із Луцька MONATIK розповів, як святкує Різдво.

Про це повідомляє РБК Україна.

7 січня, о 21:50 канал «1+1» покаже телеверсію грандіозного концерту «Різдвяна історія з Тіною Кароль», який нещодавно відбувся у столичному Палаці спорту. Улюблені зірки мільйонів українців поєднали свої культові хіти з традиційними колядками і щедрівками, щоб популяризувати культуру святкування справжнього українського Різдва. Серед них - MONATIK.

Мультиартист MONATIK, який спеціально для проекту «Здійсни мрію» написав новий саундтрек «Мріяти не шкідливо» та заспіває його разом з госпел-хором на сцені «Різдвяної історії», також розповів про своє сімейне святкування.

«Ми Різдво святкуємо сімейному колі - за одним столом збирається вся наша дружня родина, яка з кожним роком стає все більше і більше», - відзначив MONATIK.

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Теги: MONATIK, Різдво
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Коментарі 1
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хіба євреї святкують різдо?
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