У Ковельському районі Opel збив пішохода





Автопригода сталась 2 січня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом автомобіля перебував 26-річний житель Рожищенського району. Водій збив пішохода, 42-річного жителя Ковельського району, котрий рухався по проїжджій частині.



Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.













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