У Луцьку на Володимирській перекинувся автокран: весь район залишився без світла
Сьогодні, 11:08
На вулиці Володимирській у Луцьку перекинувся автокран.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився поблизу житлового будинку на вулиці Володимирській, 5.
Автокран впав на паркан та пошкодив лінію електропередач. Як зазначають місцеві мешканці, весь район залишився без світла.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився поблизу житлового будинку на вулиці Володимирській, 5.
Автокран впав на паркан та пошкодив лінію електропередач. Як зазначають місцеві мешканці, весь район залишився без світла.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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