У Луцьку на Володимирській перекинувся автокран: весь район залишився без світла





Про це



Інцидент трапився поблизу житлового будинку на вулиці Володимирській, 5.

Автокран впав на паркан та пошкодив лінію електропередач. Як зазначають місцеві мешканці, весь район залишився без світла.



Деталі – згодом.



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