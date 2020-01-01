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У Луцьку на Володимирській перекинувся автокран: весь район залишився без світла

У Луцьку на Володимирській перекинувся автокран: весь район залишився без світла
На вулиці Володимирській у Луцьку перекинувся автокран.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився поблизу житлового будинку на вулиці Володимирській, 5.
Автокран впав на паркан та пошкодив лінію електропередач. Як зазначають місцеві мешканці, весь район залишився без світла.

Деталі – згодом.
У Луцьку на Володимирській перекинувся автокран: весь район залишився без світла

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Теги: автокран, Луцьк
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