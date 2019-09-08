У Луцьку запрошують подивитися грандіозну виставу для дітей та дорослих «Снігова Королева»





Організатор події - івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» переконують, що це буде справжнє шоу, яке заслуговує на увагу кожного, хто хоче насолодитися майстерною грою акторів і отримати порцію святкового дива.







Кращі актори Хмельницького обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького презентуватимуть для глядачів надзвичайну історію про те, як віра, щирість та любов знищили хитрі задуми Снігової королеви. У мюзиклі беруть участь понад 15 персонажів, серед яких Кай, Герда, Снігова королева, розбійники, звірята. Глядачі відправляться у казкову подорож до краю вічного холоду та надзвичайних пригод.



Окрім чудової гри акторів організатори вистави «Снігова королева» підготували ще деякі сюрпризи. Для малечі заплановані інтерактиви з героями казки. Також виставу доповнюватимуть потужні спецефекти. –



4 причини піти на виставу «Снігова королева» у Луцьку:



– Це чудова вистава з чарівними декораціями та надзвичайною грою акторів;

– В програмі «Снігової королеви» будуть інтерактивні ігри для дітей з персонажами казки;

– На вас чекають феєричні циркові номери та потужні спецефекти;

– Цей мюзикл стане найкращим подарунком для всієї родини, отож ти маєш нагоду чудово провести час в родинному колі зі «Сніговою королевою».



КВИТКИ:

karabas.com

kasa.in.ua



Фізично у місті Луцьк можна купити квитки на всі події тут:



- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)

- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)







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Довідка агенції за телефонами :+380 66 555 79 86; +380 97 376 85 93



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні різдвяних свят саме час повірити у справжню казку. Для цього варто відвідати виставу «Снігова королева», яка відбудеться 5 січня 2020 року у Палаці культури міста Луцька. Початок о 12:00. Вистава передбачена для дітей та дорослих.Організатор події - івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» переконують, що це буде справжнє шоу, яке заслуговує на увагу кожного, хто хоче насолодитися майстерною грою акторів і отримати порцію святкового дива.Кращі актори Хмельницького обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького презентуватимуть для глядачів надзвичайну історію про те, як віра, щирість та любов знищили хитрі задуми Снігової королеви. У мюзиклі беруть участь понад 15 персонажів, серед яких Кай, Герда, Снігова королева, розбійники, звірята. Глядачі відправляться у казкову подорож до краю вічного холоду та надзвичайних пригод.Окрім чудової гри акторів організатори вистави «Снігова королева» підготували ще деякі сюрпризи. Для малечі заплановані інтерактиви з героями казки. Також виставу доповнюватимуть потужні спецефекти. –– Це чудова вистава з чарівними декораціями та надзвичайною грою акторів;– В програмі «Снігової королеви» будуть інтерактивні ігри для дітей з персонажами казки;– На вас чекають феєричні циркові номери та потужні спецефекти;– Цей мюзикл стане найкращим подарунком для всієї родини, отож ти маєш нагоду чудово провести час в родинному колі зі «Сніговою королевою».- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2) Telegram (тут можете задати всі питання стосовно концертів та отримати відповідь за лічені хвилини )

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