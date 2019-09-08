У Луцьку запрошують подивитися грандіозну виставу для дітей та дорослих «Снігова Королева»
Сьогодні, 12:15
Напередодні різдвяних свят саме час повірити у справжню казку. Для цього варто відвідати виставу «Снігова королева», яка відбудеться 5 січня 2020 року у Палаці культури міста Луцька. Початок о 12:00. Вистава передбачена для дітей та дорослих.
Організатор події - івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» переконують, що це буде справжнє шоу, яке заслуговує на увагу кожного, хто хоче насолодитися майстерною грою акторів і отримати порцію святкового дива.
Кращі актори Хмельницького обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького презентуватимуть для глядачів надзвичайну історію про те, як віра, щирість та любов знищили хитрі задуми Снігової королеви. У мюзиклі беруть участь понад 15 персонажів, серед яких Кай, Герда, Снігова королева, розбійники, звірята. Глядачі відправляться у казкову подорож до краю вічного холоду та надзвичайних пригод.
Окрім чудової гри акторів організатори вистави «Снігова королева» підготували ще деякі сюрпризи. Для малечі заплановані інтерактиви з героями казки. Також виставу доповнюватимуть потужні спецефекти. –
4 причини піти на виставу «Снігова королева» у Луцьку:
– Це чудова вистава з чарівними декораціями та надзвичайною грою акторів;
– В програмі «Снігової королеви» будуть інтерактивні ігри для дітей з персонажами казки;
– На вас чекають феєричні циркові номери та потужні спецефекти;
– Цей мюзикл стане найкращим подарунком для всієї родини, отож ти маєш нагоду чудово провести час в родинному колі зі «Сніговою королевою».
КВИТКИ:
karabas.com
kasa.in.ua
Фізично у місті Луцьк можна купити квитки на всі події тут:
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнавайтеся першим про всі найТОПовіші концерти «Tikhonov сoncert and event agency» за координатами:
Telegram (тут можете задати всі питання стосовно концертів та отримати відповідь за лічені хвилини )
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YouTube
Довідка агенції за телефонами :+380 66 555 79 86; +380 97 376 85 93
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Організатор події - івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» переконують, що це буде справжнє шоу, яке заслуговує на увагу кожного, хто хоче насолодитися майстерною грою акторів і отримати порцію святкового дива.
Кращі актори Хмельницького обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького презентуватимуть для глядачів надзвичайну історію про те, як віра, щирість та любов знищили хитрі задуми Снігової королеви. У мюзиклі беруть участь понад 15 персонажів, серед яких Кай, Герда, Снігова королева, розбійники, звірята. Глядачі відправляться у казкову подорож до краю вічного холоду та надзвичайних пригод.
Окрім чудової гри акторів організатори вистави «Снігова королева» підготували ще деякі сюрпризи. Для малечі заплановані інтерактиви з героями казки. Також виставу доповнюватимуть потужні спецефекти. –
4 причини піти на виставу «Снігова королева» у Луцьку:
– Це чудова вистава з чарівними декораціями та надзвичайною грою акторів;
– В програмі «Снігової королеви» будуть інтерактивні ігри для дітей з персонажами казки;
– На вас чекають феєричні циркові номери та потужні спецефекти;
– Цей мюзикл стане найкращим подарунком для всієї родини, отож ти маєш нагоду чудово провести час в родинному колі зі «Сніговою королевою».
КВИТКИ:
karabas.com
kasa.in.ua
Фізично у місті Луцьк можна купити квитки на всі події тут:
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнавайтеся першим про всі найТОПовіші концерти «Tikhonov сoncert and event agency» за координатами:
Telegram (тут можете задати всі питання стосовно концертів та отримати відповідь за лічені хвилини )
YouTube
Довідка агенції за телефонами :+380 66 555 79 86; +380 97 376 85 93
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