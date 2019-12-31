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У Луцьку бренд «Масляна» дарує казковий календар на 2020 рік усім охочим*

У Луцьку бренд «Масляна» дарує казковий календар на 2020 рік усім охочим*
Відомий бренд соняшникової олії ТМ «Масляна» вітає лучан з Новим роком і дарує фірмовий календар. Цей подарунок допоможе вам тримати руку на пульсі свят і пам’ятати про важливі дати у 2020 році!

Представники бренду «Масляна» розповідають: «Ідея казкового календаря у нас виникла ще рік тому і стільки ж часу над ним працювали. Ми хотіли створити щось дуже позитивне, фантастичне, таємниче, незвичайне, чарівне та радісне. Адже люди повинні пам’ятати: у світі ще існують справжні дива, доброта та любов! Відомо, що казка – це не лише для діток. Дослідники та психологи стверджують, що улюблена казка – це сценарій майбутнього життя дорослої людини».

Є про що задуматись… А яка Ваша улюблена казка? У календарі «Масляни» є усім рідні «Вечори на хуторі біля Диканьки», знайомі з дитинства «Білосніжка», «Дюймовочка» та багато інших. Надзвичайно яскраві, колоритні та барвисті - вони будуть радувати малечу та викликатимуть усмішку у дорослих. Окрім казкового настрою, з цим календарем ви пам’ятатимете про важливе - точно не забудете забронювати готель у Карпатах на зимові свята, замовити букет до Дня жінок, відзначити день народження бабусі».

Ілюстраціями стали мистецькі роботи відомої львівської художниці Вікторії Проців. На кожній картинці ви знайдете пляшечку олії «Масляна», яка красується біля казкових страв. Все ніби натякає: приготуй щось смачненьке, створи казку вдома. До речі, ТМ «Масляна» веде кулінарний щоденник: щосереди публікує новий відеорецепт на своєму YouTube-каналі youtube.com/c/MaslyanaUa, де вже назбиралось 140 рецептів на щодень і свята.

Казковий календар «2020» від ТМ «Масляна» розповсюджують у офіси та заклади сфери обслуговування міста Луцька кур’єрською службою абсолютно безкоштовно. Він зручний, компактний та практичний, у формі будиночка, тому чудово впишеться у будь-який інтер’єр!

У Луцьку бренд «Масляна» дарує казковий календар на 2020 рік усім охочим*
У Луцьку бренд «Масляна» дарує казковий календар на 2020 рік усім охочим*
У Луцьку бренд «Масляна» дарує казковий календар на 2020 рік усім охочим*

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Теги: ТМ «Масляна», календар, подарунок
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