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У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*

У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними святковими знижками.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зокрема, пропонують акційну ціну на такі товари:

– Шинка свиняча печена Власне виробництво 100г – 17.59 грн
– Оселедець слабосолений 350+ Власне виробництво – 45.90 грн/кг
– Ковбаса Селянська свинячо-яловича охолоджена н/ф Власне виробництво – 79.90 грн/кг

Акція діє з 27 грудня до 9 січня 2020. Кількість товару обмежена.

У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*

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Теги: Там Там Сімейні традиції, Луцьк, гіпермаркет, реклама
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