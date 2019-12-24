У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Сьогодні, 17:18
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними святковими знижками.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зокрема, пропонують акційну ціну на такі товари:
– Шинка свиняча печена Власне виробництво 100г – 17.59 грн
– Оселедець слабосолений 350+ Власне виробництво – 45.90 грн/кг
– Ковбаса Селянська свинячо-яловича охолоджена н/ф Власне виробництво – 79.90 грн/кг
Акція діє з 27 грудня до 9 січня 2020. Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зокрема, пропонують акційну ціну на такі товари:
– Шинка свиняча печена Власне виробництво 100г – 17.59 грн
– Оселедець слабосолений 350+ Власне виробництво – 45.90 грн/кг
– Ковбаса Селянська свинячо-яловича охолоджена н/ф Власне виробництво – 79.90 грн/кг
Акція діє з 27 грудня до 9 січня 2020. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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