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У Ковелі чоловік через «Нову пошту» замовляв психотропні речовини

У Ковелі чоловік через «Нову пошту» замовляв психотропні речовини
У Ковелі поліцейські затримали людину, яка отримала у відділенні «Нової пошти», що на вулиці М. Левицького, посилку із психотропною речовиною та мобільний телефон.

Про це повідомляє "ПроКовель".

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120190301100023 66 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

У судовому засіданні Ковельського міськрайонного суду слідчий Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області клопотав про арешт майна у підозрюваного.

Мотивував він це наступним чином: «При оформленні відправлення та отримання пакунка фізичними особами зазначаються номери мобільних телефонів відправника та отримувача з метою ідентифікації особи, вилучений мобільний телефон та його комплектуючі у подальшому можуть мати значення важливого речового доказу у кримінальному провадженні для встановлення походження психотропної речовини, злочинних зв’язків та можливих шляхів збуту психотропних речовин».

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду розглянула справу і ухвалила рішення про арешт майна, яке було вилучено у затриманого.

Розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: наркотики, посилка, Ковель, пошта
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