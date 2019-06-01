У місті на Волині невідомі кинули каменем у маршрутку і розбили скло. ФОТО
Сьогодні, 11:42
У другий день нового року у Володимирі-Волинському невідомі кинули каменем в маршрутне таксі №14 і розбили скло.
Про це виданню “Володимир Медіа” розповів водій автотранспорту Павло Марходей.
Чоловік зазначив, що випадок трапився ввечері о 20:40 в районі цукрового заводу. Зловмисник жбурнув велику каменюку в заднє скло, пошкодивши при тому каркас. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Сума збитків встановлюється.
Головне, каже водій, що з пасажирів ніхто не постраждав. Через інцидент довелося відмінити два наступні рейси. Також він додає, що це було зроблено цілеспрямовано. Чоловік переконаний, що це не дитячих рук справа, бо сила дару була занадто велика як для дітвори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це виданню “Володимир Медіа” розповів водій автотранспорту Павло Марходей.
Чоловік зазначив, що випадок трапився ввечері о 20:40 в районі цукрового заводу. Зловмисник жбурнув велику каменюку в заднє скло, пошкодивши при тому каркас. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Сума збитків встановлюється.
Головне, каже водій, що з пасажирів ніхто не постраждав. Через інцидент довелося відмінити два наступні рейси. Також він додає, що це було зроблено цілеспрямовано. Чоловік переконаний, що це не дитячих рук справа, бо сила дару була занадто велика як для дітвори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Не став? Порушував графік? Втікав ввечері з маршруту? Якщо так - молодці!
Вибір редактора
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Звільнився директор шахти №10 Нововолинська
Сьогодні, 12:04
У місті на Волині невідомі кинули каменем у маршрутку і розбили скло. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Кевін-Адан, Рагім, Ніколь: які рідкісні імена дають дітям у Володимир-Волинському районі
Сьогодні, 11:30
В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО
Сьогодні, 11:20
Медіа