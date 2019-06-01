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У місті на Волині невідомі кинули каменем у маршрутку і розбили скло. ФОТО

У місті на Волині невідомі кинули каменем у маршрутку і розбили скло. ФОТО
У другий день нового року у Володимирі-Волинському невідомі кинули каменем в маршрутне таксі №14 і розбили скло.

Про це виданню “Володимир Медіа” розповів водій автотранспорту Павло Марходей.

Чоловік зазначив, що випадок трапився ввечері о 20:40 в районі цукрового заводу. Зловмисник жбурнув велику каменюку в заднє скло, пошкодивши при тому каркас. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Сума збитків встановлюється.

Головне, каже водій, що з пасажирів ніхто не постраждав. Через інцидент довелося відмінити два наступні рейси. Також він додає, що це було зроблено цілеспрямовано. Чоловік переконаний, що це не дитячих рук справа, бо сила дару була занадто велика як для дітвори.

У місті на Волині невідомі кинули каменем у маршрутку і розбили скло. ФОТО
У місті на Волині невідомі кинули каменем у маршрутку і розбили скло. ФОТО

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Теги: камінь, маршрутка
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Коментарі 1
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