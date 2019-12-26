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В Україні змінили ставки зборів пенсійного страхування за першу реєстрацію транспортного засобу

В Україні змінили ставки зборів пенсійного страхування за першу реєстрацію транспортного засобу
З 1 січня 2020 року, у зв’язку з встановленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, змінилися відповідні ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.

Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року, з 01 січня у 2020 році встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2102 гривень.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (п.7 статті 1 Закону України від 26.06.1997 №400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування») є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в сервісних центрах МВС.

Об’єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Згідно з пунктом 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» встановлені наступні ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів:

3% — якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму.

Звертають увагу, що з 1 січня 2020 року при визначенні сплати вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації слід застосовувати такі розрахунки, в залежності від вартості легкового автомобіля:

• не перевищує або дорівнює 346 830 грн. – сплачується 3%;
• більше ніж 346 830 грн., але не перевищує або дорівнює 609 580 грн. – сплачується 4%;
• більше ніж 609 580 грн. – сплачується 5%.

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Теги: ТСЦ МВС, Волинь, пенсійний збір, гроші, податки
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